la directora del Hospital Luis Razetti, Tibisay Triana, informó que las autoridades del Cleanz sólo visitaron el recinto / Foto: Rafael Salazar

A pesar de que el presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Pablo Cariaco, anunció la mañana de ayer, delante de los medios de comunicación, la intervención del hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona con el fin de atacar una serie de irregularidades, la directora del recinto asistencial, Tibisay Triana, informó que sólo se trató de una visita. Así se lo hicieron saber desde el mismo momento.

“Estuve presente durante toda la permanencia de ellos en la institución. Quiero que la población sepa que estamos aquí como el primer día, trabajando en equipo con el único propósito de mejorar la calidad de atención en la salud. Trabajamos con el apoyo de nuestro gobierno regional”.

Indicó que para ella fue bueno que los diputados y el alcalde del municipio vieran cómo se labora día a día en el hospital, cómo buscan resolver las emergencias través de la ayuda que reciben por la gobernación.

“La visita fue muy respetuosa. Conmigo estuvo presente el doctor Alfonso Orta, jefe de Ginecología y Obstetricia, uno de los servicios donde dicen ellos que más solicitamos materiales a los pacientes, pero es allí donde existe un gran uso de guantes y compresas, entre otros insumos”.

Explicó que el especialista dio a conocer, con cifras, cuántos insumos se utilizan diariamente para atender un promedio de 25 partos, 15 cesáreas y de 15 a 25 legrados.

“Creo que una vez que verificaron el consumo del hospital, esperemos ahora se sincericen con la maqueta. Lo que envían de insumos médicos y material médico quirúrgico no es suficiente. Nos ha tocado buscar apoyo de instituciones de la región como el hospital Domingo Guzmán Lander y César Rodríguez para poder atender a los pacientes”.

Fallas de años

Ante las acusaciones que realizó el diputado oficialista Pablo Cariaco, quien responsabilizó al gobernador opositor Antonio Barreto Sira del estado en que se encuentra el hospital, Triana aseguró que no es desde hace ocho meses que existe el déficit.

“Un centro que el 80% de su climatización no recibió mantenimiento, que un sólo quirófano tuviera aire acondicionado y tres funcionaran a medias, entonces podemos darnos cuenta de que no es desde hace ocho meses para acá. Cuando uno ve toda la infraestructura deteriorada nos podemos dar cuenta de que no es algo reciente. Hubo una falta de mantenimiento en todo, porque no se trata de colocar un equipo. Se tiene que garantizar un mantenimiento”.

Indicó que con la gestión del actual gobernador han recibido apoyo de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) para resolver las fallas con los aires acondicionados y aplicar otros correctivos.

Agregó que también trabajarán en la restauración de las barras de electricidad en el sótano. De igual forma comentó que gracias a la colaboración del equipo pudo venir un personal desde Caracas y reparar, ayer, el intensificador de imagen que se necesitaba para reactivar las intervenciones quirúrgicas de los pacientes de Traumatología.

Todo igual

Por la visita de los diputados, Triana comentó que no hubo ninguna clase de cambios en el Luis Razetii.

“Me imagino que después se van a sentar en una mesa a dar respuestas a lo que hemos planteado. Les solicitamos que, a través de sus buenos oficios, traten de aumentar el número de insumos que nos envían. Ellos vieron en la guía que lo que entra es insuficiente para las estadísticas del hospital”.

También dijo que le mencionó al general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, Félix Manrique, actual director de la policía estadal, la necesidad que tienen de recibir ayuda con la seguridad, pues queda poco personal de vigilancia.

“Con lo poco que tenemos damos prioridad a los servicios con alta complejidad y demanda de usuarios. Tenemos un grupo de milicianos, sobre todo mujeres, que están en la puerta de la entrada de la institución, de emergencia, banco de sangre, área neonatal y almacén”.

Barcelona / Elisa Gómez

