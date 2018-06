LA MAYOR ILUSIÓN DE NUESTRAS VIDAS Ya no está con nosotros.

Pues si, asi como lo leen.. Una noche de terror, fue la que vivimos mi esposo @vitogasparrini y yo junto a nuestra familia (familia maravillosa, que siempre están ahí) , queriamos era dormir y pensar que todo era mentira, que era una pesadilla, pero no, era real.. No sabemos ni como ni el por que sucedió. Examenes perfecto, él perfecto, si él, solo lo sabíamos mi amor y yo (el secreto más bello que habiamos decidimos guardar) ERA UN VARÓN y su nombre era Mathias. Ahora nos queda solo el gran vacio de poder seguir adelante, sabemos que no somos la única pareja que ha tenido que pasar por esto, pero vivirlo como nos tocó FUE MUY DURO. Emocionalmente estamos fuertes, sabiendo que no debemos pararnos, con la esperanza que todo va a pasar. Somos una pareja fuerte, llena de mucho amor y buenos valores, hemos estado juntos por más de 9 años y hoy tenemos una vez más la convicción que somos el uno para el otro, Dios nos puso en el camino correcto para tropezarnos y BENDITO el día que eso sucedió porque mejor hombre no me pudo haber tocado. Estaré ausente un par de días del programa y la radio, debo guardar reposo físico y emocional para estar con ustedes y seguir sonriendole a toda mi amada Venezuela como he tenido la responsabilidad de hacer durante estos años. Quiero darles las gracias por amarnos tanto, por amar tanto a nuestro bebé y por cada bonito momento que nos hicieron vivir en este pequeño recorrido de tanta felicidad. Prometemos estar MUY fuertes para volver al ruedo.

