Exgobernador de Anzoátegui Carlos Campos falleció este jueves

Luis Córdova utilizó la imagen de una rosa, acompañada de un lazo negro, para ofrecer sus condolencias por la muerte de Campos / Foto: Twitter (@CordovaLuis28)

Carlos Campos, exgobernador del estado Anzoátegui, falleció la noche de este jueves debido a complicaciones de salud, reportó el periodista Luis Córdova en Twitter.

El comunicador social, que también es miembro de la seccional Anzoátegui de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), dio a conocer la noticia en la su cuenta @CordovaLuis28, donde acotó que Campos fue un reconocido dirigente del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) en la entidad oriental.

“Lamento informar fallecimiento del ex presidente Copei Anzoategui, ex presidente Asamblea Legistativa y ex gobernador Carlos Campos. QEPD”, publicó Córdova, quien no reveló las causas del deceso.

Trascendió que en 2016, el exmandatario regional estuvo recluido en un centro asistencial de Lechería, luego de presentar problemas cardíacos. Padecía una arritmia desde 2012.

Córdova acompañó su post con una imagen de una rosa y un lazo, para simbolizar el luto que siente por la partida física del vocero copeyano.

“Acaba de fallecer el ex diputado socialcristiano de Anzoátegui ante la pasada Asamblea Legislativa, Carlos Campos. Q.E.P.D. Paz a su alma!”, escribió Francisco Abad (@abadfrancisco), representante de Alianza Bravo Pueblo (ABP), en la mencionada red social al conocer la muerte del miembro de la tolda verde.

“Falleció Carlos Campos, ex Gobernador de #Anzoátegui ex presidente de la Asamblea Legislativa, ex Presidente del Consejo Legislativo y ex Presidente de Copei (…) Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, publicó el personal de la cuenta de Instagram @noticiasdeaqui, dedicado a la publicación de noticias.

Se desconoce el lugar donde serán sepultados los restos el dirigente copeyano.

Valencia / Redacción

