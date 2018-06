María Corina Machado: “Señor Nicolás Maduro, yo sí lo quiero fuera de Miraflores”

Machado aseguró que sí desea la salida del poder de Maduro, pero desea que permanezca con vida / Foto: Cortesía de elnuevoherald.com

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, desmintió este viernes los señalamientos surgidos tras una investigación de Bloomberg, medio de comunicación estadounidense que la vinculó con orquestar un violento plan para derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Bloomberg afirmó que Machado posee gran influencia en el seno de las fuerzas armadas y que encabezaba un intento de magnicidio en compañía de algunos efectivos militares, según informó un testigo que prefirió mantenerse en el anonimato.

“Señor Nicolás Maduro, yo sí lo quiero fuera de Miraflores, pero vivo para que pague todo lo que le ha hecho a los venezolanos. Cuando usted salga del cargo, yo me voy a encargar de preservar su vida y hacer que enfrente la justicia”, dijo Machado en una conferencia de prensa ofrecida en Caracas, citada por elnuevoherald.com. “No es la primera vez que el régimen me acusa”.

Calificó al gobierno encabezado por Maduro, figura principal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como un régimen y afirmó que en el territorio nacional no hay Estado de Derecho.

Desmintió exista una orden de captura en su contra, emanada por tribunales militares, aunque aseveró que “cualquiera en este país puede ser detenido, porque esto es una dictadura”. Agregó que ha recibido amenazas.

De acuerdo con elnuevoherald.com, en Venezuela se hallaron documentos que vincularon a Machado con 23 efectivos castrenses detenidos recientemente por estar presuntamente inmersos en acciones para asesinar tanto a Maduro como a Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional.

“Quiero aclarar que sí he visto el expediente al que se refieren, pero no he tenido contacto con ninguno de los militares que han sido mencionados en los reportajes que hasta el momento han sido publicados”.

Sobre estas declaraciones, el senador estadounidense Marco Rubio le advirtió al Jefe de Estado que si llega a arrestar a Machado, podría generarle graves consecuencias a su gestión.

“Estados Unidos y la Comunidad Internacional deben tomar nota y harán cumplir severas sanciones si su vida está en peligro”, señaló Rubio.

Valencia / Redacción Web

