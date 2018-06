Panic! At the Disco crea organización por DDHH

Destinará 1 dólar de cada boleto de su gira para la organización no lucrativa / Foto: Internet

Brendon Urie, vocalista de Panic! At the Disco, creó una organización por los Derechos Humanos llamada Highest Hopes Foundation.

El rockero dijo el jueves que la organización no lucrativa apoyará a “comunidades sujetas a discriminación o abuso por género, raza, religión, orientación sexual e identidad de género”.

Panic! At the Disco destinará 1 dólar de cada boleto de su gira “Pray for the Wicked” en Estados Unidos para Highest Hopes. La gira comienza el 11 de julio en Minneapolis y pasará por arenas como el Madison Square Garden de Nueva York y el Staples Center en Los Angeles.

Panic! At the Disco lanzó su álbum debut en 2005. La banda ha reducido su número de miembros originales a lo largo de los años y ahora solo se mantiene Urie, quien estará acompañado por otros músicos para la gira.

Su disco “Death of a Bachelor” de 2016 le valió una nominación al Grammy al mejor álbum de rock. Panic! At the Disco lanzó su nuevo álbum, “Pray for the Wicked”, la semana pasada.

Nueva York / AP

