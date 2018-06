Drake emerge impávido de la humillación con un nuevo álbum

"Scorpion" incluye canciones de Jay-Z y una pieza inédita de Michael Jackson / Foto: Cortesía

Hace un mes, el mundo de Drake se estaba desmoronando. Ahora, parece intocable.

El humillante tema de Pusha T -en el que divulgó nueva información sobre Drake y sus padres- fue un duro golpe para el astro, quien regresa a la cima aparentemente impávido con “Scorpion”, su muy anticipado álbum de 25 canciones lanzado el viernes.

“No va a lastimarlo”, dijo Carl Chery, director creativo de música urbana de Spotify, sobre “The Story of Adidon” de Pusha T. “Si Drake sale con su nuevo sencillo, ¿no van a escucharlo? Todo el mundo correrá a oírlo”.

“Scorpion”, que incluye canciones de Jay-Z y una pieza inédita de Michael Jackson, incluye los éxito masivos “God’s Plan” y “Nice for What”. Se espera que alcance el primer puesto en las listas de popularidad; ya había generado revuelo en redes sociales antes de su lanzamiento.

En las últimas semanas, los memes de Drake también han sido tendencia, pero no por las razones que hubiera deseado. El rapero, que ha sido criticado por ser demasiado sensible por algunos en el hip hop, fue acribillado tras el lanzamiento de “The Story of Addison”, que además de ir a la yugular líricamente incluyó en su portada una foto de Drake con la cara pintada de negro (el rapero después explicó que era una imagen publicitaria de sus días como actor de un proyecto sobre las dificultades que enfrentan los actores de raza negra).

Pusha T comenzó el pleito en internet en su álbum recientemente lanzado “Daytona” y Drake respondió con toda una serie de ataques en su canción “Duppy Freestyle”. La batalla parecía haber terminado hasta que Pusha T lanzó su tema y Drake se quedó en silencio.

Damien Scott, editor y vicepresidente de contenido y desarrollo de Complex, dijo que pensó que Drake pudo haber regresado al estudio para regrabar “Scorpion” luego que Pusha T revelara que Drake es padre de familia (“un bebé está involucrado, es algo más profundo que el rap/estamos hablando del carácter, dejen que presente los hechos/ocultas a un niño, deja que ese niño vaya a casa”).

“Creo que el pleito tuvo un efecto en él a nivel personal y como artista”, dijo Scott, quien señaló que la canción no manchará en lo más mínimo la carrera de Drake. “Nunca antes había estado en esa posición … y no creo que sepa lo que es eso”.

Quizá Scott tenga razón. Por primera vez Drake habla de su hijo en la canción “Emotionless”: “No estaba escondiendo a mi hijo del mundo, estaba escondiendo al mundo de mi hijo”. En la última canción, “March 14”, rapea sobre ser padre soltero y dice: “Ella no es mi amante como Billie Jean, pero el niño es mío”.

Una canción humillante que revele algo tan personal afectaría la carrera de otro artista, pero no la de Drake.

“Todavía puede lanzar su álbum y recibir mucho amor en medio de todo este drama”, dijo Cori Murray, directora de espectáculos en la revista Essence. “Todavía lo aman”.

El ganador del Grammy ha ido en ascenso desde que pasó del mundo de la actuación a la escena musical como rapero y cantante en 2009, lanzando éxito tras éxito, álbumes multiplatino y colaboraciones con todos, desde Rihanna hasta Romeo Santos. Su sonido ha evolucionado a lo largo de los años para incorporar no solo rap y R&B sino pop, dance y música africana.

“Digo que Drake es el astro pop número uno por el tipo de música que hace”, señaló Scott. “Y no lo digo de manera despectiva. Realmente creo que es música pop del modo en que Michael Jackson y Madonna eran música pop, en el sentido de que toman todas esas influencias, esos géneros, y los usan como un filtro por el cual destilan algo completamente nuevo”.

Nueva York / AP

Share This:



































Comentarios