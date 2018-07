La insalubridad se apoderó de la emergencia del anexo pediátrico Rafael Tobías Guevara

Entre calor, malos olores y moscas atienden a los niños hospitalizados en el anexo pediátrico Rafael Tobías Guevara de Barcelona / Foto: Internet / Archivo

Más de 24 horas sin agua colapsaron desde este domingo la emergencia del anexo pediátrico Rafael Tobías Guevara de Barcelona, debido a la insalubridad.

Los hedores que genera la falta de mantenimiento en los baños y el calor reinante desde hace un mes por fallas en el aire acondicionado del área de triaje, la unidad de cuidados intermedios y observación, han traído como consecuencia al proliferación de moscas y zancudo y que los pequeños sean atendidos en estas condiciones.

Según la Dra. Haidée Martínez, residente de 2do año de posgrado, los problemas con el suministro de agua eran intermitentes desde hace más de mes, pero este fin de semana la situación empeoró.

“Los papás tienen que buscar agua por fuera para la higiene de los bebés y su consumo. Nosotros no tenemos ni siquiera para lavarnos las manos, menos alcohol para poder mantenerlas limpias. Es difícil tener ganas de ir baño y no poder ir, porque los sanitarios están colapsados”.

Martínez indicó que debido a la insalubridad, al paro que cumplen las enfermeras desde hace una semana y al déficit de medicamentos e insumos, sólo atienden estrictas emergencias y pacientes hospitalizados.

“Estudiamos los casos que llegan y les ofrecemos orientación para que acudan a los centros de salud más cercanos. Bajo esas condiciones es mucho lo que hacemos”.

Calamidad

Marianela Chacón tiene, desde hace una semana, a su hija de tres meses recluida en la sala de observación. Contó que durante este tiempo no ha podido dormir, pues tiene que estar pendiente de la pequeña que sufre de tosferina y de las moscas que rondan su cama.

“Uno lo que pasa es calamidad. Ayer no hubo agua desde las 7:00 am y yo tuve más de cinco horas aguantando las ganas de orinar, esperando que mis familiares trajeran para bajar la poceta. Una enfermera llegó anoche y lo primero que dijo fue fooo, así no voy a poner tratamiento. Qué culpa tienen los niños, ellos no saben esperar”.

Aunado a eso, Chacón se quejó de los malos tratos que supuestamente reciben por parte de algunas enfermeras y personal de limpieza.

Pronta solución

El jefe del anexo pediátrico, Dr. Yorki Solórzano, informó que en ese edificio, al igual que en el principal del hospital Dr. Luis Razetti, están sin agua porque el hidroneumático tiene una falla que no permite poner los tanques operativos cuando el líquido no llega con normalidad por las tuberías.

Indicó que desde el jueves el personal de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) trabaja para tratar de solventar la avería.

“Tienen que vaciar el tanque para poder arreglar la falla. La Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) colabora en los trabajos”.

Barcelona / Elisa Gómez

