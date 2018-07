Correa afirmó que no planea comparecer antes las autoridades ecuatorianas

Corte emitió una orden de captura en contra del exmandatario ecuatoriano / Foto: Internet

El expresidente Rafael Correa dijo este jueves que la demanda de Ecuador, de que sea extraditado de Bélgica, es solamente una estratagema del gobierno para acabar con la oposición y añadió que en lugar de ello lo llevará a regresar a la política.

En una entrevista con The Associated Press desde su casa, cerca de Bruselas, Correa dijo que no tiene planes de comparecer ante las autoridades ecuatorianas, que investigan sus posibles conexiones con el fallido secuestro en el 2012 de un legislador.

El fiscal general de Ecuador demandó esta semana el arresto y la extradición de Correa luego que el expresidente, de 55 años, no se presentara en una corte en Quito, como lo requieren los términos de la investigación.

Correa dijo que el caso tiene motivaciones políticas, para encarcelarlo o impedirle el regreso. “No puedo volver a Ecuador en los próximos ocho o 10 años” si el caso continúa su curso, dijo en la entrevista que dio en inglés.

Añadió que Ecuador ha dejado de ser una democracia funcional e insistió en que el gobierno controla el poder judicial.

“No hay división de poderes”, dijo. “No hay ya justicia independiente en Ecuador”.

