A Yulimar Rojas le gusta afrontar nuevos retos y cumplir sus objetivos

Joseph Ñambre / Redacción

Puerto La Cruz.- Yulimar Rojas, vigente campeona mundial de salto triple, no le teme a lo desconocido y menos a encarar competencias de atletismo de alto calibre.

Al menos eso dio a entender la anzoatiguense durante una rueda de prensa ofrecida ayer, en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV), ubicada en Caracas, donde dejó claro que aspira a cosechar más éxitos.

“Siempre he sido una persona de retos y de hacer realidad los objetivos que me planteo”, señaló Rojas, de 21 años, a su departamento de prensa. “Cuando voy a una competencia lo que me trazo es estar en lo más alto del podio y que Venezuela se sienta orgullosa de mis presentaciones”.



Mes inolvidable

Agosto ha sido inolvidable para la espigada saltadora que en su adolescencia fue entrenada por Jesús Velásquez y ahora es pupila del cubano Iván Pedroso, quien coordina sus prácticas en España.

El día 7 registró una marca de 14.91 metros (m) en el estadio olímpico de Londres (Inglaterra) para adjudicarse la presea áurea del Mundial.

El 24, en Zúrich (Suiza), obtuvo una medalla de plata en una parada de la Liga Diamante al fijar una distancia 14.52 m.

La deportista perteneciente al FC Barcelona (España) no se conforma con sus recientes laureles y desea continuar en los primeros planos.

“Siempre he querido dejar en alto a Venezuela”, dijo Rojas, medallista de plata en las Olimpiadas de Río (Brasil) 2016, al tiempo que agregó: “Mi meta es ser una de las mejores triplistas del mundo, pero sobre todo mantenerme allí”.

La monarca universal, que arribó al país el pasado domingo, agradeció el apoyo brindado por su familia.

“Estoy agradecida con Dios por rodearme de personas que siempre me apoyan y me motivan”.