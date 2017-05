"En Venezuela es difícil que se desarrolle el triatlón"

EFE

El triatleta venezolano Luis Miguel Velásquez, que se encuentra en Madrid para participar en la Copa del Mundo, declaró que su sueño es "lograr vivir del triatlón", aunque reconoció que con la situación política que se vive en su país es "difícil que se desarrolle" el deporte.



Velasquez, de 22 años, llegó hace varios años a España para entrenar. Primero lo hizo en el Centro de Tecnificación de Soria y después en Madrid, en el Centro de Alto de Rendimiento, en ambos casos con Sergio de Torres de entrenador. Ahora entrena en Pontevedra.



"Fui una semana a Pontevedra de vacaciones a probar nuevas cosas y a cambiar de aires y me enamoré de la ciudad y del ambiente que había. Hay muchas rutas para entrenar y decidí dar un paso para cambiar. Me ha venido bien", declara Velasquez.



El triatleta venezolano tomará la salida en la Copa del Mundo de Madrid gracias al apoyo del Programa de Desarrollo de la Federación Internacional de Triatlón (ITU).



"Competir en Madrid es casi como competir en mi casa. Llevo mucho tiempo viviendo en España y tengo muchos amigos que van a venir a verme. Aunque no compita en Venezuela, España es mi segunda casa", confiesa.



La relación de Luis Miguel Velasquez con el deporte viene desde que era pequeño. "Mis padres me inculcaron la cultura deportiva. Primero con la piscina y después fui conociendo el triatlón. Vi con el tiempo que iba a avanzando, mejorando y que iba consiguiendo mejores resultados. Vine a España a mejorar mi rendimiento y ahora intentaré una clasificación olímpica, que es mi objetivo".

La distancia y la inestabilidad política que se vive en Venezuela es una de las cosas que más siente Luis Miguel Velasquez.



"Lo que está ocurriendo en Venezuela influye y se siente en el cuerpo, en el corazón y en la mente. Mi familia está allí y estando lejos es difícil la situación", declara el triatleta, que reconoce que esa misma inestabilidad afecta al deporte.



"A nivel federativo también es muy complicado. En Venezuela hay triatlón, pero muy poco. Hay pocas competiciones y ahora es difícil que se desarrolle el triatlón con la situación del país. Yo vine fuera e intenté buscar mundo porque tenía gana de competir. Hay que salir de Venezuela a buscar las cosas", confiesa.



Su sueño pasa por seguir progresando como triatleta y buscar una clasificación olímpica para Tokio 2020. "Mi sueño es ir a los Juegos y ser uno de los mejores del mundo, aunque también mi sueño es lograr vivir del triatlón y sentirme respaldado".



"Ahora mismo no vivo del triatlón. Intento vivir de ello pero es complicado. No tengo patrocinadores realmente fuertes y me sustento medianamente de mis padres y un poco del triatlón", desvela.



Para Luismi Velasquez su referente en el ámbito internacional es Flora Duffy, la triatleta de Bermudas que ganó el último Mundial.



"Me encanta su forma de competir, su manera de leer las carreras y que viene de un país muy pequeño en el que se hace poco triatlón, como el mío", confiesa Velasquez, que también tiene entre sus referentes a Javi Gómez Noya y a Antonio Serrat, del que destaca su "manera de entrenar".