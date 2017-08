Yulimar Rojas: Ibarguen "me ha enseñado sin hablar y sin darme consejos"

Caracas.- La flamante campeona mundial de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, se deshizo hoy en elogios para su máxima adversaria en la pista, la colombiana Caterine Ibargüen, con quien mantiene una "sana rivalidad" y de quien ha aprendido pese a no haber recibido consejo alguno.



"Caterine Ibargüen es una señora fuerte, una atleta digna de admirar, yo la respeto y la admiro mucho por todo lo que ha logrado para su país", dijo Rojas en una entrevista con Efe luego de un encuentro con los medios de su país en los que repasó sus inicios y su "buen" 2017.



"De ella he aprendido a manejar la competición, ella me ha enseñado sin hablar, sin darme consejos, a cómo llevar la competencia, a ser más directa", añadió la venezolana de 21 años.



Rojas viene de vencer a Ibargüen en el Mundial de Atletismo de Londres tras estirarse hasta los 14.91 metros, apenas dos centímetros más que la colombiana.



La lucha entre las sudamericanas fue uno de los platos fuertes de la cita de Londres luego de la enconada rivalidad que ha surgido entre ambas.



Para la venezolana, esta competencia con Ibargüen es "muy bonita y completa", y llena de orgullo a los suramericanos porque han visto desde hace un par de años "a sus triplistas haciendo el 1-2" en la mayoría de las competencias a las que se presentan.



Al comparar esta rivalidad con Ibargüen, Rojas dijo, entre risas, que la colombiana "sería Cristiano (Ronaldo)", mientras que para ella guardó el puesto del astro argentino Lionel Messi, a quien consideró "un gran futbolista", y quien además es ficha del mismo club que la venezolana, el Barcelona.



Sobre esta institución, Rojas dijo que solo tiene palabras de agradecimiento por abrirle sus puertas "para ser grande" en la disciplina.