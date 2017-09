Yulimar Rojas: no siento miedo

Reynaldo Villarroel

Puerto La Cruz.- Ver a Yulimar Rojas cantando, bailando o haciendo gestos antes de una competencia ya es normal.

Los niveles de confianza de la anzoatiguense campeona mundial de salto triple se han elevado de manera acelerada y está convencida de que por temor no se le truncará ninguna de sus metas.

“Estoy en una etapa de madurez en la que tengo mucha confianza. No siento miedo, al contrario trato de comerme el mundo siempre. Cuando salgo a una pista estoy clara que puedo ganar o perder y que tengo talento para lograr la victoria. Mentiría si digo que no hay nervios, pero los uso a mi favor. Sin embargo, temor no pasa por mi cabeza nunca”.

Cambio drástico

La vida de Rojas ha cambiado de manera acelerada. Hace seis años soñaba en grande, ya casi todo lo que imaginó lo cumplió y lo superó con creces. Campeona mundial y subcampeona olímpica son parte de los logros de los que puede presumir.

“Yo siempre había querido ser una leyenda, quería ser admirada por mi gente y apoyada por un país, ser un ejemplo y todo ha ido como yo lo quería. Hoy soy una atleta reconocida. Eso me llena, es lo que quería cuando empecé en el deporte”.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Esas alegrías en su carrera le han arrebatado gran parte de lo que era su cotidianidad, situación que asume con responsabilidad.

“Llego a sitios y la gente me pide autógrafos y fotos, me conocen donde voy, ya nada es como antes. Yo trabajé para esto y no me molesta. Hay veces que le pido al entrenador un poquito más de tiempo libre, porque con los compromisos que tengo cuando vengo a Venezuela no me da chance de hacer cosas que me gustaría como viajar, compartir con gente, pero es un alto precio que tengo que pagar por algo que me gusta”.

Enamorada y feliz

La atleta portocruzana atribuyó parte de sus éxitos a la estabilidad que consiguió en el amor. Comparte una relación con la softbolista criolla María Gómez. La monarca universal aseguró que tiene una aliada que la invita a ser mejor persona cada día.

“Mi vida emocional y sentimental forma parte de esas cosas que me han llevado a mis logros, estoy agradecida con la chica que me hace feliz, me llena y está conmigo en todo momento”.

Rojas se alista para volver a España después de un período de vacaciones y empezar el ciclo de preparación de cara a su participación en el Mundial de Atletismo bajo techo.

Encuentro

Yulimar Rojas ayer realizó un conversatorio en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz con atletas de las distintas selecciones de Anzoátegui que asistirán a los Juegos Nacionales.