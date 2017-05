Curry y Durant ponen a Warriors en terceras Finales NBA consecutivas

San Antonio (EE.UU.).- El poder ofensivo formado por el base Stephen Curry y el alero Kevin Durant, se combinaron para obtener 65 puntos y fue la clave que permitió a los Warriors de Golden State ganar como visitantes por 115-129 a los Spurs de San Antonio en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste.



La victoria aseguró a los Warriors un barrido de 4-0 en la serie al mejor de siete partidos y para conseguir por tercera temporada consecutiva el pase a las Finales de la NBA.



Los Warriors, que siguen invictos en la competición de los playoffs con marca perfecta de 12-0 --primer equipo que lo consiguen en la historia de la NBA--, lucharán de nuevo por el título de liga y lo harán con el ganador de las finales de la Conferencia Este que disputan los Cavaliers de Cleveland ante los Celtics de Boston.



Si el duelo de las Finales es contra los Cavaliers, que ahora tienen ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete, será también el tercero consecutivo que protagonicen ambos equipos.



Curry que aportó 36 puntos, incluidos cinco triples, cinco rebotes y seis asistencias, volvió a ser el líder indiscutible que dominó en todas las facetas del juego e impuso su ritmo y dirección, aunque el control del balón no fue el mejor con seis pérdidas.



Mientras que Durant lo apoyó también en cada una de las facetas del juego al conseguir doble-doble de 29 puntos y 12 rebotes, que lo dejaron como el mejor dentro de la zona.



"Hemos vuelto a jugar un gran baloncesto de equipo y ahora veremos a ver lo que sucede cuando nos enfrentemos al campeón del Este en las Finales", comentó Durant, que luchará por segunda vez por un título de liga después de haber perdido el primero con los Thunder de Oklahoma City.



Mientras que el ala-pívot Draymond Green también hizo una gran labor en todas las facetas del juego al aportar 16 puntos, ocho rebotes defensivos, ocho asistencias, además recuperó dos balones y perdió otros dos.



Como equipo los Warriors tuvieron un 56 (48-86) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 36 (14-39) de triples, comparados al 42 (41-97) y el 32 (8-25), respectivamente, de los Spurs, que también perdieron el duelo bajo los aros con 41 rebotes por 53 de Golden State.



Los Warriors, que establecieron otra marca de equipo con seis triunfos consecutivos de visitantes en los playoffs, llegaron a tener hasta 22 puntos de ventaja en el marcador después de haberse ido al descanso con un parcial de 15 tantos por delante (51-65).



La única vez que los Spurs estuvieron al frente en el marcador fue al inicio del partido cuando el veterano escolta argentino Manu Ginóbili hizo un tiro a canasta y puso el parcial de 2-0.



Precisamente, Ginóbili, de 39 años, que completó su decimoquinta temporada con los Spurs, podría haber disputado el último partido como profesional si este verano decide retirarse.



El internacional argentino había jugado 55 partidos consecutivos como reserva hasta que esta noche Popovich decidió que fuese titular.



Aunque Ginóbili ha reiterado que todavía no tiene nada decidido, dará a conocer su decisión final dentro de cuatro semanas, cuando haya descansado, los aficionados le dieron todo el apoyo con cánticos de "Manu, Manu, Manu....".



Al margen de lo que pueda decidir Ginóbili, los aficionados quisieron demostrarle todo el gran cariño que sienten por el veterano jugador argentino, que ha ganado cuatro títulos de liga con los Spurs.



"Es un competidor increíble, mucho más interesante cuando lo tienes de rival", declaró Durant al valorar la figura de Ginóbili. "Era fenomenal en esta serie".



Sin el alero estrella de los Spurs, Kawhi Leonard, que no pudo jugar el tercer partido consecutivo de la eliminatoria, además de las del base francés Tony Parker, y el pívot David Lee, los Spurs nunca tuvieron opción de luchar por el triunfo.



El máximo encestador de los Spurs fue el escolta-alero reserva Kyle Anderson que aportó 20 puntos, mientras que Ginóbili salió de titular y consiguió 15 tantos.



Ginóbili jugó 32 minutos en los que anotó 6 de 12 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y estuvo perfecto 2-2 desde la línea de personal.



El veterano escolta argentino también repartió siete asistencias, capturó un rebote, recuperó tres balones, perdió uno, cometió cuatro faltas personales, y la última canasta que anotó en el partido fue una excelente penetración.



Mientras que el pívot español Pau Gasol, que no pudo ver cumplido el objetivo de volver a unas Finales de la NBA en su primera temporada con los Spurs, hizo una buena labor individual y de equipo al conseguir 14 puntos y nueve rebotes.



El jugador de Sant Boi disputó 23 minutos en los que anotó 6 de 8 tiros de campo y 2-3 desde la línea de personal, con seis de los nueve rebotes que fueron defensivos, repartió tres asistencias y cometió tres faltas personales.