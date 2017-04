El centro Chris Massie llegó para reforzar la nave oriental

Redacción Web/ Nota de prensa

Anzoátegui.-El centro Christophe “Chris” Massie se unió a Marinos de Anzoátegui para afrontar lo que resta de la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

El estadounidense arribó hoy al país y de una vez se pondrá a las órdenes del entrenador Tony Ruiz.

El gerente deportivo del Acorazado Oriental, Gianni Patino, expresó que Massie llega para fortalecer la pintura y darle profundidad al equipo.

“Creemos que es un jugador que nos puede ayudar y además es conocido por Tony Ruiz. Conoce la liga y es un jugador que donde ha estado mantiene promedios de doble-doble y esperamos que con esa adquisición podamos mejorar nuestra ubicación en la tabla”.

Patino agregó que es “es un jugador conocido en Venezuela porque ha jugado con Panteras de Miranda”.

Con los mirandinos, en la zafra 2012 de la LPB, estuvo en 37 encuentros y dejó medias de 15,4 unidades, 9,9 capturas, 1,5 asistencias y 1,4 robos.

“Con él reforzaremos la zona de la pintura porque para nadie es un secreto que hemos tenido muchas dificultades, no porque Darrius Garrett sea un mal jugador, sino porque él no es un centro y no tiene el físico para jugar esa posición”.

El gerente deportivo dio a conocer que siguen evaluando el mercado con miras a fortalecer aún más al quinteto naval.

“De momento tenemos a Massie, pero seguimos buscando al jugador idóneo para entrar en los playoffs. Los días de semana santa nos van a retrasar un poco, pero seguimos trabajando pensando en lo mejor para el equipo”.

Hoja de vida

El pívot de 2,05 metros de estatura en 2016 vio acción en las Ligas de Uruguay y Argentina. Con Club Atlético Aguada de Uruguay en 14 partidos disputados dejó promedios de 17,1 puntos, 13,6 rebotes y 1,5 asistencias. Después actuó en el circuito argentino con Centro Juventud Sionista de Paraná y en 13 encuentros coleccionó medias de 13,8 unidades, 8,8 capturas y 1,4 pases para canasta. Además, acumula experiencia en varias ligas del mundo como Argentina, España, Corea y Puerto Rico entre otros.