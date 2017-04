Frialdad Ganadora en la Caldera del diablo

Reynaldo Villarroel

Puerto La Cruz.- Jesús Centeno se colocó las manos en las rodillas. Hizo varias respiraciones profundas y se dirigió a la línea de tiros libres con el choque igualado a 75. El piloto hizo gala de su frialdad y anidó los dos intentos.

Desde ese momento Marinos de Anzoátegui no perdió la ventaja en el tanteador y concretó la victoria 79-77 sobre Cocodrilos de Caracas en el primer duelo de una serie de dos en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Los navales tuvieron que sufrir más de la cuenta en un encuentro que parecía tener bajo control.

“Es una victoria significativa para nosotros, ganarle al campeón siempre es agradable, pero no logramos nada, si no ganamos mañana (hoy) lo que hicimos no servirá de mucho”, dijo el director técnico de los orientales, Tony Ruiz, quien debutó en la zafra 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto.

Isaiah Swann convirtió dos triples y sumó 10 puntos para liderar un ataque naval que jugó a placer y llegó a tener ventaja de 16 tantos. Al final quedó con el parcial 31-19.

Yochuar Palacios (6) y César García (5) cargaron con el ataque saurio.

En la segunda manga, se equipararon las fuerzas y los capitalinos salieron airosos, 18-15, en un cuarto disputado. La dupla foránea compuesta por Miegel Paul (5) y Jonhatan Flowers (6) eran los responsables de la mejoría.

La emboscada reptil se materializó en el tercer acto cuando consiguió un 22-11 que le alcanzó para voltear la pizarra y entrar al cierre con ventaja de 59-57.

Juan Herrera se puso al frente en el último cuarto y con nueve tantos fue el gran responsable de contener las arremetidas visitantes, cuando intentaban escaparse.

“Pudimos responder ante su acción, nos levantamos de un momento duro y eso es muy importante”, afirmó Ruiz.

Cierre emocionante

El intercambio de canastas no permitió que nadie se alejara y llegaran al minuto final igualados a 75.

La falta que llevó a “Zancudo” a la línea de castigo encarriló el festejo. El armador consiguió los cobros y sumó nueve tantos en el tramo. Oscar Torres tuvo la misma responsabilidad y falló uno de los intentos.

Cocodrilos tuvo la oportunidad de empatar pero un bloqueo de Héctor Romero y luego un rebote tras un disparo errado de larga distancia de César García decretaron el festejo.