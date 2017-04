Ganar para salir a flote

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- Marinos de Anzoátegui navega en aguas turbulentas. Registra tres derrotas en fila y con foja de 5-9 ocupa el cuarto y penúltimo lugar de la Conferencia Oriental de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela (LPB).

Requiere con urgencia un lauro y hoy, a las 7:00 pm, tendrá chance de lograrlo ante otro necesitado: Toros de Aragua (4-12), colista de la zona Occidental.

“Vamos mentalizados y enfocados en alcanzar una victoria”, dijo Tony Ruiz, entrenador naval, tras la práctica de ayer en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

El Acorazado Oriental encarará el choque de esta noche en el coliseo Rafael Romero Bolívar de Maracay, con una firme meta: limpiar su imagen tras caer dos veces a domicilio ante Panteras de Miranda.

Sufrió su primera barrida en el gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo desde 2002.

Para el estratega, triunfar está dentro de las posibilidades. “Lo mejor que hizo Dios fue hacer un día tras otro. Cada jornada es una nueva oportunidad y ante Toros, que viene de dividir con Guaros de Lara, será un examen difícil que tenemos y podemos superar”.

Ensayo

Durante el entrenamiento de este lunes, los nautas se enfocaron en la ejecución de ofensivas de transición y en proteger su propio aro, elementos que a juicio del versátil Juan Herrera son esenciales para frenar al combinado astado.

“Toros es un oponente versátil que ha conseguido victorias frente a grandes equipos. Creo que el trabajar con rapidez nos dará opción de salir airosos”, aseguró el capitán.

Herrera, quien cumplió 36 años el 9 de abril, trabajó como alero en el ensayo. Jugó una posición distinta a la que ha defendido en la campaña 2017, en la que ha sido empleado como ala-pívot.

¿Cuál es el motivo de ese cambio? El veterano sabe perfectamente la respuesta.

“Tony (Ruiz) me dijo que trabajara como puesto 3, porque me iba a usar allí, a raíz de la reciente oleada de lesiones que ha afectado al plantel. Mi misión es y será cumplir lo que se me encomiende”.

La nave, que ostenta la octava mejor media de puntos por partido (PxP) con 78.8, perdió en días recientes a Oscar Torres (alero) y Jesús Centeno (base) por dolencias físicas.

La ausencia de Centeno, tercero en promedio de anotación entre marineros (10.54PxP), genera un vacío en ataque.

Eso obliga a Herrera, segundo mejor productor naviero (13.9), a elevar su nivel ofensivo para tratar de ayudar a un cuadro anzoatiguense que exhibe marca negativa (1-5) fuera de la “Caldera del Diablo”.

“Tenemos que salir adelante con el personal que tenemos y permanecer en pie de lucha. Debemos mantener esa actitud, para poder clasificar”, acotó Herrera, quien en la práctica custodió el perímetro con otro par de criollos: Humberto Bompart (piloto) y Rafael “Chamo” Pérez (escolta).

Bompart se perfila para ocupar la vacante de Centeno.

“Los jóvenes de Marinos poseen talento y han demostrado que pueden ayudar”.

Ruiz comparte esa opinión. “Los jóvenes conforman un talento que viene subiendo y al que hay que abrirle la puerta. Hay que verlos para saber en qué nos pueden ayudar”.

Armas rivales

Toros, que marca 79.9 puntos por choque (sexto promedio más alto) y tiene récord de 2-6 de local, presenta dos armas foráneas: Kyle Fuller (base) y Juan Guerrero (centro).

Fuller (18.8 PxP) es el tercer máximo anotador del torneo. Guerrero (15.9) marcha tercero en rebotes atrapados (9.8), sexto en media de robos (1.44) y cuarto en tiros totales convertidos (103).

Neutralizarlos será vital para que Marinos salga a flote.