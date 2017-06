Marinos de Anzoátegui tiene un letargo en la defensa

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- La visita de Marinos de Anzoátegui a Barquisimeto lo dejó en una situación complicada en la Gran Final de la campaña 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).



Perdió dos veces ante Guaros de Lara (con scores de 96-94 y 99-85) y se ve en la necesidad de remontar la serie al mejor de siete encuentros.



Esa situación no la había encarado en las etapas previas de la postemporada, en las que se deshizo de Bucaneros de La Guaira y Guaiqueríes de Margarita para adueñarse del cetro de la Conferencia Oriental.



Al conjunto litoralense lo superó en los dos primeros cotejos de la llave de playoff, para luego imponerse 4-2.

Con el cuadro neoespartano dividió honores tras los dos topes iniciales del cruce y después ganó tres desafíos en fila para salir airoso 4-1.



La clave de su éxito fue emplear una férrea defensa. Al ataque de La Guaira lo limitó a producir 84,16 puntos por partido (ppp), mientras que al de Margarita 79, 20 ppp.



En el evento decisivo la nave padece un letargo defensivo y eso le ha pasado factura.



Permisividad

En los dos choques escenificados en el Domo Bolivariano, el elenco náutico le permitió un promedio de 97,50 de unidades al crepuscular. Esa media es mayor a la que toleró en las eliminatorias de Oriente (81, 81).



Tony Ruiz, entrenador del conjunto anzoatiguense, sabe que para conservar sus aspiraciones campeoniles debe evitar canastos fáciles.



“Nuestra ofensiva no estuvo mal, pero la defensa está permitiendo muchos puntos”, dijo Ruiz al departamento de prensa marinero. “No mostramos hambre de triunfo en estos dos partidos ante Guaros”.



Las marcaciones individuales y zonales implementadas por el técnico boricua no surtieron efecto en 80 minutos de la etapa cumbre.



Lara embocó 69 de los 148 tiros de cancha que intentó, para tener una efectividad de acierto de 46,62%.



El Acorazado, con defensores excelsos como el base Gregory Vargas, el alero Rafael Pérez y el ala pívot Juan Herrera, no halló la fórmula para evitar ser “bombardeado” desde el perímetro.



El combinado barquisimetano encestó 27 de 63 lanzamientos triples (42, 85 %).



Estos guarismos contrastan con los de la tropa naviera que disparó para 44,59 % en el campo (de 148-66) y 30, 50 % desde los 6.75 metros (de 59-18).



¿Qué motivó el éxito larense? Sin duda, las conquistas fueron producto de su dominio en los tableros.



El monarca de la Conferencia Occidental registró 42 rebotes en el duelo que subió el telón del enfrentamiento por el título y 36 en el segundo. Totalizó 78. Esa cifra es superior a la que sumó el quinteto nauta en el par de careos (71).



La pérdida de la batalla de los rebotes causó que Lara consiguiera múltiples posesiones.



De hecho en el desafío más reciente logró 19 dianas en segundos chances, algo que el timonel Ruiz quiere minimizar de cara al tercer encuentro, pautado para mañana (7:30 pm) en el gimnasio Luis Ramos.



“Permitimos segundas oportunidades por rebotes de ellos , algo que no había sucedido en los últimos partidos”.



Desaparición

Isaiah Swann, escolta marítimo, tuvo average de 17, 2 ppp en todas las rondas anteriores del presente torneo.



Sin embargo, su producción decayó drásticamente en la instancia definitoria, en la que marca 10, 0 ppp. Apenas logró una conversión en ocho lanzamientos de tres puntos en el segundo desafío de una serie en la que luce un 25, 00 % en tiros de cancha (de 24-6).



Michael Carrera, alero novato de Anzoátegui, tampoco ha tenido un buen arranque en el careo frente a Guaros. Tras promediar 20,0 ppp contra ese club en 2017, su media descendió a 8.5 en el tramo.



Ante su bajón han emergido las figuras del centro Chris Massie y del alero Michael Hicks, quienes produjeron 17, 5 ppp en los cotejos.



Mejorar la defensa y la recuperación ofensiva de Carrera y Swann serán vitales para que Marinos reaccione y retome la senda victoriosa.