Marinos zarpa en busca de ampliar su abolengo

El Acorazado Oriental debutará hoy, a las 7:30 pm, contra Gigantes de Guayana en el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz

R. Villarroel

Puerto La Cruz.- La espera terminó. Hoy Marinos de Anzoátegui inicia su trajinar en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) cuando visite a Gigantes de Guayana, a las 7:30 pm, en el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz.

Con una plantilla en la que combina juventud con piezas de experiencia, el Acorazado Oriental afrontará su primera serie de la temporada 2017, luego que la confrontación con Toros de Aragua en Puerto La Cruz fuera reprogramada.

Los guayaneses llegan en la misma situación, ya que no vieron acción contra Guaros de Lara, que estaba cumpliendo compromisos en la Liga de Las Américas en la primera semana de competencia.

El técnico español Curro Segura contará con todas sus basqueteros, incluidos los importados. Los criollos Axiers Sucre y Harold Cazorla se presentan como líderes de un grupo que tiene tiempo trabajando junto y que conoce la filosofía del entrenador.

Los navieros apostarán por el talento patrio. Héctor Romero, Jesús Centeno, Rafael Pérez y el capitán Juan Herrera serán los líderes de un plantel con muchos “chamos”. El entrenador Ronald Guillén no cuenta con los foráneos.

“Ellos tienen sus importados y nosotros tenemos una buena base criolla, y se sabe que con los extranjeros hay un plus, pero si no están no nos podemos lamentar, tenemos que salir a jugar y buscar las victorias. Lo más importante es jugar intenso”, dijo Centeno.

Para estar pendiente

El quinteto coloso tiene en su juego interior una de sus fortalezas. La presencia de Sucre y del estadounidense Albert Jackson será una dura prueba para los centros Keving Palacios y Miguel Bolívar, quienes contarán con la ayuda de Romero y Herrera a la hora de resguardar el poste bajo.

“Hemos trabajado la defensa contra los internos de ellos, no la tenemos fácil hay que estar enfocado y me voy a tener que fajar en las posiciones tres y cuatro por las falencias que tenemos en la pintura, pero vamos a hacer el trabajo porque tenemos muchas ganas y el grupo sabe lo que tiene que hacer”, afirmó Herrera.

Antecedente

Los protagonistas de la confrontación de dos encuentros ya tuvieron la oportunidad de medir fuerzas en la fase de preparación en Caripito, estado Monagas. La suerte le sonrió a Gigantes que terminó con par de victorias en igual número de duelos 86-78 y 90-80).

“La pretemporada es para amoldarse e ir conociéndose y darles más chance a los jugadores jóvenes, es para ver el talento joven. Ahora hay que salir a dar el 100 por ciento en todas las posesiones, ya llegó la hora de los hombres y tenemos que estar enfocados para tratar de buscar los juegos”, aseguró “Zancudo”, quien tendrá la responsabilidad de manejar los hilos navales, situación que no le incomoda.

“Volver a jugar en Marinos después de 12 años es un reto especial para mí, ya que no soy el mismo muchachito que jugó aquí, ahora soy un jugador más curtido, con más experiencia”.

Humberto Bompart y José Sojo serán los escuderos del armador, que considera realizarán el trabajo.

“Yo confío en todos mis compañeros, (José) Sojo y (Humberto) Bompart van a hacer el trabajo y están enfocados”.

Posibilidad

Marinos de Anzoátegui está haciendo lo necesario para que los importados Darrius Garrett y Isiaih Swann arriben a Puerto Ordaz hoy en la tarde. De ocurrir así, no se descarta que vean algunos minutos de juego.