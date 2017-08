Néstor 'Che' García dejó Venezuela para dirigir al Fuenlabrada

EFE

Buenos Aires.- El argentino Néstor 'Che' García, quien el martes dejó de ser el seleccionador de Venezuela para dedicarse de lleno al club Montakit Fuenlabrada de la Liga ACB de España, dijo hoy que fue "un orgullo inmenso" dirigir a la Vinotinto y que con esa selección vivió "los mejores momentos" de su carrera.



García, que a comienzos de julio fue presentado como nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada, iba a hacerse cargo del equipo cuando Venezuela terminará su participación en la Copa América FIBA 2017.



Eso ocurrió el martes por la noche en la ciudad argentina de Bahía Blanca tras la derrota por 66-75 ante Canadá por la tercera y última jornada del Grupo B.



"Quiero comunicar que no renuncié. No podré seguir al frente de este equipo por cuestiones reglamentarios de la Liga Endesa. Al ser entrenador del Montakit Fuenlabrada no puedo dirigir a ninguna selección nacional", señaló García en Twitter este miércoles.



"Fue un orgullo y un placer inmenso dirigir a la selección y representar al pueblo venezolano", escribió el argentino, que le agradeció a la Federación, a su cuerpo técnico y a sus jugadores, que dieron "la vida" y le "hicieron vivir uno de los mejores momentos" de su carrera.



"Ojalá el tiempo nos vuelva a juntar", concluye el texto.