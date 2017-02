Rafael Pérez jugará con Marinos

Reynaldo Raphael Villarroel

Puerto La Cruz.- A pesar de que todos le digan “chamo” Rafael Pérez llega a aportar experiencia y veteranía a Marinos de Anzoátegui.



El jugador de 34 años se unió ayer al Acorazado Oriental, equipo al que llega por la vía de un cambio que envió a Jorge Rondón, Pedro Brito y Drexler Mejías a Toros de Aragua.



Con trayectoria en el baloncesto criollo y en el internacional, Pérez se mostró ilusionado y con ganas de defender la causa naval.



“Es un nuevo reto, algo bien bonito, llego a uno de los equipos más emblemáticos de nuestro baloncesto y estoy súper motivado. Sé lo exigente que es la fanaticada, lo que significa este equipo, pero vengo preparado, a lo largo de mi carrera he asumido retos y esta no va a ser la excepción”.



Haber visto acción en las ligas de Uruguay y de Ecuador permitió que el criollo se mantuviera en condiciones. Cree que en pocos días ya estará completamente listo y a su mejor nivel.



“Vengo saludable, en unos días tomaré mi ritmo de juego, me mantuve activo y pronto estaré al 100 por ciento para la temporada”.



Con la idea de sumar



Junto al exjugador del quinteto astado vuelven al equipo oriental dos viejos conocidos, Héctor Romero y Jesús Centeno, un hecho que para él tiene importancia, porque contará con compañeros de bastante jerarquía en la liga.



“Nosotros venimos a aportar un granito de arena, a hacer lo que se nos pida, somos jugadores de experiencia, pero este es otro momento, otro Marinos; vamos a estar para los que nos pida el entrenador”.



Luego de haber sentido la presión la Caldera como rival ahora le tocará vivir el otro lado. Eso ya también lo analizó Pérez.



“Le decía a “Zancudo” (Jesús Centeno) que esta cancha era difícil cuando jugábamos en contra de Marinos. En lo personal me motiva más ese público. Soy un jugador que siente mucho la fanaticada, el apoyo y no queda más que pedirle que nos respalden en esta temporada”.



Sencillo homenaje



Al ser consultado sobre cuál sería el dorsal que utilizará el valenciano adelantó que por medio del número quiere hacerle un reconocimiento a un amigo y a su familia.



“Estoy pensando en usar el número de Elvis Montero (32), quien fue uno de mis grandes amigos del baloncesto y jugó aquí. Sus hijas me pidieron ese favor de ver si puedo jugar con ese número, ya hablé con Tacupay (Julio Cabrera, jefe de camerino del Acorazado Oriental) si está disponible, sino usaré otro”.

Alma joven

La edad no representa un handicap para Rafael Pérez y así lo dejó claro a su llegada a Puerto La Cruz. “Durante mi carrera me he mantenido saludable, gracias a Dios no tengo dolencias, la edad en este deporte puede ser un contra o un plus, pero la experiencia y la veteranía no te la quita nadie”.