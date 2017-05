Tony Parker se perderá el resto de los playoffs de la NBA por una lesión de la pierna izquierda, un duro golpe para unos Spurs que batallan contra los Rockets en la segunda ronda de los playoffs

AP

Tony Parker se perderá el resto de los playoffs de la NBA por una lesión de la pierna izquierda, un duro golpe para unos Spurs de San Antonio que batallan contra los Rockets de Houston en la segunda ronda de los playoffs. El base francés se rompió un tendón del cuádriceps el miércoles en el triunfo de San Antonio que empató la serie a un triunfo por bando. Parker probablemente tenga que ser operado, por lo que los Spurs tendrán que jugar el resto de la postemporada sin su veterano líder. “Si no lo tenemos, será más difícil competir contra equipos como Houston y Golden State”, dijo el entrenador Gregg Popovich poco antes del final de la temporada regular. A sus 34 años, Parker ya no es el dinámico armador de antaño, pero de todas formas es una pieza esencial en el andamiaje de San Antonio. Tras la paliza que los Spurs sufrieron en el primer encuentro ante los Rockets, respondió con 18 puntos en 25 minutos antes de su lesión el miércoles. Parker aterrizó mal mientras intentaba un tiro, y de inmediato se retorció de dolor en el suelo. El francés tuvo que ser cargado por dos compañeros para salir de la cancha. Popovich dijo después del partido que la lesión no lucía bien, y esa sospecha fue confirmada al realizar el jueves una resonancia magnética. El equipo dijo que no hay un cronograma para su rehabilitación. El tercer partido es el viernes en Houston. Patty Mills será titular en el puesto de Parker, y los Spurs probablemente otorguen más responsabilidades a Kawhi Leonard.