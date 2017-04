Tony Ruiz: Me contrataron para ganar

08:30 AM El nuevo estratega de Marinos de Anzoátegui arribará la tarde de este domingo a Puerto La Cruz, y de inmediato tomará el timonel del Acorazado Oriental

Reynaldo Raphael Villarroel

Puerto La Cruz.- El nuevo director técnico de Marinos de Anzoátegui inició ayer el periplo que lo trae hoy domingo en horas de la tarde a la “Caldera del Diablo”, para asumir lo que cataloga como "reto que no podía dejar pasar". Salió a las 5:30 pm de su natal Puerto Rico a Miami y aterrizará en Barcelona a la 1:00 pm.

"Yo siempre he dicho que hay que estar en la parada del tren en el momento oportuno. Eso fue lo que pasó. Al recibir la llamada de Marinos me sentí horado porque es uno de los equipos importantes de Venezuela y responderle no fue para nada difícil".

En entrevista exclusiva para el Diario El Tiempo el puertorriqueño comentó sin tapujos que su objetivo era claro. Conseguir triunfos.

"A mi me contrataron para ganar y va a jugar quien me demuestre que esté mejor y pueda hacer el trabajo tenga la edad que tenga, si hay un chamaco que rinde va a jugar, si hay uno mayor será él sin importar el calendario. Lo único relevante es sumar victorias".

El boricua aseguró que viene con la intención de aportar para que el Acorazado Oriental se mantenga como la organización de mayor abolengo en el país.

"La misión es que el equipo sea protagonista en todo momento, que esté en el tope y que toda esa historia que tiene a cuesta se haga sentir en cada juego. Que no sean sólo los jugadores, si no también en las gradas, con su gente".

Ruiz confesó que no ha tenido contacto con ningún miembro de la plantilla, esta tarde será su primer encuentro, y recordó que al único que ha dirigido es a Juan Herrera, en Colombia. Sin embargo, no se preocupa tanto por los nombres.

"Voy a meterme en el laboratorio a ver con que cuento. Sé que hay jugadores muy importantes como Rafael Pérez, Óscar Torres, Héctor Romero, que están acostumbrados a ganar. No hay mucho tiempo para trabajar porque ya nos toca jugar el próximo martes (contra Cocodrilos en Puerto La Cruz). Pero vamos a trabajar duro para afrontar esa serie de la mejor manera".

El estratega afirmó que no realizó petición de ningún jugador en particular en cuanto a importación. "Quiero darle la oportunidad a los que están allá de mostrarme lo que pueden hacer".

Aunque no adelantó nombres, existe la posibilidad que se integre un asistente a la nave.

"Me consultaron sobre alguien y ya la gerencia tendrá la decisión de ver si puede estar con nosotros".