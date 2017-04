Una nueva era

11:42 AM Tony Ruiz dirigirá hoy por primera vez a Marinos de Anzoátegui y su misión es sacarlo de la situación en la que se encuentra

Diobert Tocuyo

Puerto La Cruz.- Hoy comenzará una nueva etapa de Marinos de Anzoátegui en la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

El Acorazado Oriental cosechó cuatro triunfos y seis derrotas en sus primeros 10 encuentros en la campaña. Todo ello bajo las órdenes del joven entrenador venezolano Ronald Guillén.

Esta noche será el primer compromiso de la nave con el puertorriqueño Tony Ruiz al timón. El objetivo es claro: regresarle la identidad a Marinos y devolverlo al lugar que se merece.

“Tú puedes tener a ‘Chamo’ Pérez, Oscar Torres, Héctor Romero, Juan Herrera, Jesús Centeno y tres refuerzos y dices: guao, un gran equipo. Pero el récord no representa lo que es el equipo, porque los equipos ya no se hacen de nombres sino de obreros. La fortaleza es que ellos saben que las cosas no están saliendo de la manera correcta y están aceptando los cambios”, expresó Ruiz.

El técnico dijo que “nos toca bailar con la novia más fea” al referirse a la serie que sostendrán los nautas con Cocodrilos de Caracas hoy (8:00 pm) y mañana (7:30 pm) en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Los saurios poseen el mejor récord de la contienda con 14-2 y marchan cómodos en la cima de la Conferencia Occidental.

El quinteto capitalino es la segunda mejor ofensiva del torneo con 83,25 puntos por partidos y la defensa más efectiva al permitir 75,63 tantos por choques.

“Nos toca bailar con la novia más fea, contra Cocodrilos, que ha sido el equipo dominante durante toda la temporada y es el actual campeón. Siempre he tenido respeto por ellos, por su staff de entrenadores y su dirigencia”, comentó el boricua en la rueda de prensa que ofreció ayer tras el entrenamiento de la mañana.

Una de las principales fortalezas de los reptiles es correr la cancha y para ello se apoyan en la juventud de César García, Yochuar Palacios, José Rodríguez, Nelson Palacios, Lenín López y Kelvin Caraballo. Además de la presencia de Maurice Sutton en la pintura.

“Sabemos que Cocodrilos es una combinación de energía, de juventud, de rapidez y nosotros tal vez, como dicen, somos un equipo de viejos y que sólo tenemos experiencia, pero esas son cosas que tú puedes trabajar y desde ayer estoy comenzando a mandar el mensaje, sobre todo a los chamacos de lo que debemos corregir para estar de tú a tú con los grandes”.

Ruiz explicó que deben identificar los “tiempos de juegos” para frenar el accionar del rival de turno.

“Tú debes identificar los tiempos de juego y debes diferenciarlos. También debes conocer el equipo con el que vas a jugar y cómo le vas a jugar y eso lo van a ver en el juego. Como tal no me gusta dar detalles de lo que verdaderamente vamos a hacer”.

Puntos a corregir

Uno de los primeros aspectos que quiere mejorar el estratega es la cantidad de puntos permitidos por desafío.

La nave tolera 84,60 unidades por choque y en cinco de sus 10 presentaciones ha permitido 90 o más tantos.

“Lo más importante es que la defensa debe estar ahí. Este equipo está permitiendo muchos puntos y eso tenemos que comenzar a cambiarlo. Hay un ánimo increíble y mucho deseo de comenzar a revertir la situación”.

Tony Ruiz se enfocará en que el conjunto anzoatiguense vuelva a ser respetado en la “Caldera del Diablo” como ha sucedido siempre.

“Hay que buscar las raíces de lo que era Marinos. Antes uno decía que iba a jugar para la Caldera y automáticamente ya uno se bloqueaba. Hoy en día el equipo tiene 3-3 como local y eso hay que volver a construirlo. Marinos es Marinos y quien se ponga la camisa de Marinos tiene que saber el peso que tiene”.

“Yo sé que el equipo va a salir correctamente de donde estamos (cuarto puesto con saldo negativo), pero tiene que ser todos juntos con una misma visión y un mismo objetivo que es Marinos”.