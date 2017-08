Cabrera: "Es duro jugar sabiendo que a la gente la están matando"

05:30 PM La estrella venezolana de TIgres de Detroit, escuadra de las Grandes Ligas, aseguró que no pasa un día sin que piense en su país que está azotado por la violencia política

EFE

Caracas.- La estrella criolla de béisbol de Grandes Ligas, Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) dijo que "no pasa un día" sin que piense en su país, sacudido por una profunda crisis, y afirmó que es "duro" jugar sabiendo "que a la gente la están matando" en las protestas de los últimos cuatro meses en Venezuela.



"Es difícil lo que se vive en Venezuela, no pasa un día sin que uno no piense sobre lo que está pasando allá", señaló Cabrera a un medio impreso nacional (Meridiano).



"Es duro ir al terreno y saber que a la gente la están matando", añadió el primera base de Detroit.



Venezuela atraviesa una oleada de protestas contra del presidente chavista Nicolás Maduro, en la que han muerto al menos 121 personas.



Cabrera es la máxima estrella de Detroit y uno de los jugadores más destacados de Venezuela, donde el béisbol es considerado el "pasatiempo nacional".

Año difícil



Pero esta temporada, su décima con los bengalíes, ha tenido un discreto desempeño que contrasta con su sólido promedio de .318 de por vida en 15 años las mayores.



Cabrera batea para un decepcionante .260/.422/.766, con 13 cuadrangulares y 50 remolques. No registraba estos números desde su año de novato, en 2003.



Sus Tigres también experimentan una mala campaña, con récord negativo (48-57) y a nueve juegos de los Indios de Cleveland, líderes de división central de la Liga Americana.