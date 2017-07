Criollo Wilson Contreras ligó su 14to bambinazo en derrota de Chicago

Juan Corrales

Puerto La Cruz.- El venezolano Willson Contreras pegó su 14to jonrón de la temporada 2017 del béisbol de Grandes Ligas, pero no pudo evitar la caída 11-4 de Cachorros de Chicago frente a Cardenales de San Luis.



Un racimo de nueve rayitas, en la octava entrada, encaminó el lauro de los pájaros ante Chicago, que vio cortada una racha de siete encuentros consecutivos cosechando victorias.



El receptor Contreras, de 25 años, ligó de 5-1 con par de remolques y una registrada. El nativo depositó la pelota en las gradas en el primer episodio y con un compañero en base.



El criollo Héctor Rondón, relevista de Cachorros, aceptó cuatro anotaciones y no logró sacar ni un out en el octavo episodio.