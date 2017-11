Domoromo aprovecha la oportunidad

11:59 AM Luis Domoromo ha disfrutado de mayor tiempo de acción con Caribes de Anzoátegui y lo ha utilizado para convertirse en uno de sus puntales ofensivos en la campaña 2017-2018

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- Luis Domoromo no desaprovecha el chance de jugar a diario con Caribes de Anzoátegui y, gracias a su tórrido bateo, se ha convertido en uno de sus referentes ofensivos en la temporada 2017-2018.

Sin incluir la jornada de ayer, exhibía average de .339, el más alto en sus cuatro torneos de trayectoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Había disputado 16 de los 19 encuentros efectuados por la tribu oriental y disparado 19 hits en 56 turnos.

Estaba a cinco hits de igualar su tope para un certamen (24), establecido en la justa 2015-2016, cuando actuó en 41 compromisos para Navegantes del Magallanes.

¿Cuál es la clave de su repentino éxito? El portuguseño de 25 años lo atribuye al hecho de haber sido incluido en la alineación titular.

“Mi rendimiento no debe sorprender a nadie, pues cuando tienes continuidad obtienes mejores resultados”, explicó Domoromo, dueño del cuarto promedio más elevado entre bateadores zurdos. “Cuando trabajas todos los días, adquieres mayor confianza y eso se refleja en tu labor en el plato”.

Compañía

Omar Carrizales (outfielder de Tiburones de La Guaira) ostentaba hasta anoche el porcentaje de ataque más alto entre siniestros (.368). Le seguían Henry Urrutia (patrullero de Cardenales de Lara), con .361, Luis Jiménez (designado aborigen), con .350 (en 13 desafíos) y Domoromo, quien además acumula par de cuadrangulares y 10 empujadas.

Necesita sacudir dos jonrones más y traer al plato a cuatro compañeros, para empatar sus marcas personales en una contienda.

“Mi confianza se ha incrementado bastante y me siento más valorado. No soy un hombre que promete nada, pero me caracterizo, al igual que el resto de los miembros de Caribes, por ser competitivo. Sé que batallaremos hasta el final por conseguir la clasificación”.

El polivalente beisbolista, capaz de custodiar la pradera siniestra y la inicial, hace gala de un espíritu competitivo en instantes en los que Anzoátegui (8-11), actual colista, ha carecido de ello.

“Hay que guerrear en cada duelo y aprovechar las series que tenemos en la carretera. Es el momento de pelear”, dijo el oriundo de Turén, que el martes ligó de 4-2 con dos marcadas e idéntico número de producidas en la paliza 12-2 que Caribes le propinó a domicilio a Leones del Caracas (9-9).

La victoria le permitió al equipo indígena cortar una racha de dos reveses y colocarse a 0.5 partidos de Bravos de Margarita (8-10), Cardenales de Lara (8-10) y Tiburones de La Guaira (8-10), novenas que comparten la quinta casilla.

Mentor en la choza

Domoromo no titubea al mencionar quién ha sido su mentor en el “arte de batear” en el arranque de la zafra.

“Balbino Fuenmayor me ha aconsejado bastante y yo le he hecho caso a sus apreciaciones, porque es uno de los mejores toleteros de poder que existe en toda la liga venezolana. Siempre trata de ayudarme a mantener la moral en lo más alto”.

El cañonero aspira a emular lo hecho por “Balbinator” Fuenmayor, otrora prospecto de Grandes Ligas que tras ser usado como sustituto en el elenco anzoatiguense se convirtió en uno de sus bastiones.

“Balbino me dice que no tire la toalla, que dé mi mayor esfuerzo en cada juego y así lo seguiré haciendo”.