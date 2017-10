Emboscada larense

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- Cardenales de Lara (7-10) sacó a relucir su potente ofensiva, por segundo día corrido, y le tendió ayer una emboscada en el primer inning a Nick Greenwood, para extender a dos topes su racha victoriosa.



La novena crepuscular le fabricó cinco carreras a un abridor estadounidense que sólo logró mantenerse en el montículo 0.2 innings y se encauzó a un triunfo 9-4 sobre Caribes de Anzoátegui (7-11).



Los pájaros rojos, que en la jornada previa salieron airosos 14-1, se impusieron 2-1 en la serie de tres desafíos que cerró la tercera semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).



Disparó 16 hits para totalizar 33 en los últimos dos choques celebrados en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.



Convicción total



“Siempre he tenido fe en este grupo y sabía que, en algún momento de la campaña, iba a empezar a batear”, dijo José Moreno, mánager larense al finalizar el encuentro. “Espero que esto marque nuestro despertar en la campaña”.



Chuck Taylor, jardinero izquierdo, comandó el implacable ataque occidental. Bateó de 5-3 con anotada y cuatro producidas, incluidas dos al pegarle un sencillo en la primera entrada a Greenwood (0-3), perdedor del careo.



“Jugar y, sobre todo, ganar en Oriente es algo muy difícil. Gracias a Dios pudimos sacar estas victorias tan importantes en la carretera”.



Erick Salcedo (intermedista de las aves) extendió a 14 su cadena de juegos con al menos un imparable, al concluir de 6-1 con marcada.



“No estoy haciendo nada diferente. Sólo me he dedicado a esperar los pitcheos de una mejor manera”, explicó Salcedo. “Lo más importante es que pudimos ganar en este recinto tan complicado”.



El receptor Yojhan Quevedo también despuntó por el combinado airoso. Sonó de 4-2 y llevó a dos compañeros a la goma.



Luis Domoromo (leftfielder) sobresalió por la tribu, al irse de 4-2 con registrada y fletar las cuatro rayitas anfitrionas.

Tres remolques los consiguió en el tercer capítulo, al empalmar su segundo jonrón de la temporada 2017-2018.



Victimizó al lanzador Jorge Martínez, quien abrió por Lara y se marchó sin decisión.



“Empezamos perdiendo desde muy temprano y eso influyó en este mal resultado”, reconoció Domoromo. “Tenemos que pasar la página”.



El patrullero cree que el haber dejado un total de siete corredores en circulación causó la debacle aborigen.

“Hoy (ayer) no dimos el batazo oportuno y nos pasó factura. Hay que corregir eso”.



Luis Lugo (1-0) obtuvo la victoria, primera de por vida en la Lvbp. Ryan Kelly (3) salvó.



Más duelos



En otros resultados, Tiburones de La Guaira (7-10) superó 6-5 a Navegantes del Magallanes (9-8) y Tigres de Aragua (13-4) batió 4-3 a Bravos de Margarita (8-9).





El partido entre Leones del Caracas (9-8) y Águilas del Zulia (8-8) fue suspendido.





Caribes retornará a la acción mañana cuando visite al cuadro melenudo en la capital de la República.