Félix Hernández tiene el trono en la mira

08:57 AM Luego de casi dos meses de ausencia, Félix Hernández se volverá a subir a la lomita en busca de un triunfo histórico

Juan Andrés González

Puerto La Cruz.- Después de 58 días de ausencia, Félix Hernández podría vivir una noche especial en su regreso a la acción en la temporada 2017 del béisbol de Grandes Ligas.

El as de Marineros de Seattle, que estuvo de baja desde el pasado 26 de abril por una bursitis que le afectó el hombro derecho, se subirá al morrito hoy, a las 10:10 pm (hora venezolana), frente a Astros de Houston.



Además del aliciente de lanzar nuevamente ante su corte, en el estadio Safeco Field de Seattle, Washington, “El Rey” tendrá como gran motivación la posibilidad de adueñarse de otro trono entre serpentineros nacidos en Venezuela.



De imponerse este viernes, Hernández arribará a 157 victorias de por vida y se convertirá en el criollo con más juegos ganados en la historia del firmamento mayor.



El oriundo de Valencia, Carabobo, que suma 156 éxitos y 111 caídas (156-111) en 13 temporadas en el big show, está empatado actualmente con Freddy García (156-108), retirado en 2013.



A sus 31 años, el pítcher de la divisa naviera ya es el nativo con más ponches propinados (2.286) en el prestigioso circuito peloteril estadounidense.



En horas bajas



Si bien un triunfo le permitiría escribir una página histórica para el contingente nacional en las mayores, el carabobeño debe enfocarse en el presente. Los números que ostenta en esta zafra no están a la altura de un monticulista con linaje de realeza.



Las diferentes molestias que ha sufrido en 2017 han limitado su accionar. El patrio exhibe un modesto récord de 2-2 en cinco salidas. Tiene una alta efectividad de 4.73 y sólo 22 abanicados.



Para demostrar que salió del atolladero, “El Rey” deberá maniatar al inspirado line up de Astros, el mejor equipo en lo que va de temporada con una marca de 49-24.



Hasta el miércoles, la ofensiva de los siderales comandaba la contienda en average (.279), jonrones disparados (115) y hits (702).



Los venezolanos José Altuve y Marwin González figuran entre los representantes más distinguidos del ataque de Houston. Antes del tope de la jornada de este jueves frente a Atléticos de Oakland, el primero presumía de un promedio de .322 y el segundo chocaba para .310.



Hernández, invicto (2-0) como local en este año, tendrá como rival en el montículo a Joe Musgrube, un abridor que tampoco atraviesa un gran momento.



El estadounidense ostenta una foja de cuatro triunfos y seis derrotas con una media de anotaciones recibidas de 5.09 en la campaña.

3.29 de efectividad ostenta como local Félix Hernández en la actual campaña del béisbol de Grandes Ligas. El nativo triunfó en las dos aperturas que ha afrontado en el Safeco Field este año. En la carretera, el serpentinero criollo acumula par de reveses en tres presentaciones.

El pelotero ya enfrentó a Astros en la actual campaña del firmamento mayor. El criollo afrontó su primera apertura del año frente a Houston y terminó sufriendo la derrota, tras aceptar dos carreras y cinco hits en cinco actos. En ese tope, los texanos ganaron 3-0.