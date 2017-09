Niuman Romero, un capitán revitalizado

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- El olor a pintura fresca impregnó ayer los alrededores del estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

La renovación del recinto coincidió con la llegada de 23 jugadores que, bajo las órdenes de Mike Álvarez (coach de lanzadores), participaron ayer en el primer entrenamiento oficial de Caribes de Anzoátegui.

En la sesión coordinada por Álvarez, que se extendió de 9:30 a 11:30 am, intervinieron 12 lanzadores, cinco infielders, cuatro jardineros y dos receptores. Todos estuvieron atentos a sus instrucciones y expresaron su intención de llevar a la tribu a conquistar el cetro de la campaña 2017-2018.

Ninguno prestó más atención a las órdenes del cubano que Niuman Romero, un antesalista que a sus 32 años luce revitalizado, tras recuperarse de una lesión y está dispuesto a volver a ser gran referente del club en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

“Siempre he tratado de ser un ejemplo para toda Venezuela, y, sobre todo, para mis compañeros de equipo”, expresó Romero, capitán aborigen. “Los peloteros de experiencia, tenemos que servir de ejemplo para los demás y jugar al 100%, para motivar a la gente”.

En forma

Se mostró recuperado de la dolencia en el hombro derecho que lo afectó en el certamen 2016-2017, en el que sólo actuó en 35 duelos, 25 de ronda regular y 10 de postemporada.

Recogió roletazos en los predios de tercera base y disparó con elegancia a la inicial, custodiada por Luis Jiménez. Mostró la solvencia defensiva que lo llevó a ganar dos premios Guante de Oro en el circuito.

No sintió dolor al ejecutar tiros y espera mantenerse sano en la venidera contienda.

“El año pasado tuve muchas lesiones y no me fue como hubiese deseado, pero este año es nuevo y vengo con la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Descansé para llegar bien a la pretemporada”.

A mediados de 2017, viajó a Estados Unidos, donde se ejercitó para fortalecer su hombro. Pese a ser presentado por Deportivo Anzoátegui (Danz) decidió no trabajar en la Liga Nacional Bolivariana de Béisbol (Lnbb), con el fin de estar listo para la justa de Lvbp porque no desea perder tiempo de juego en una cita de gran importancia para su palmarés.

Ha participado en 454 choques y necesita disputar 46 más, para ser el tercer beisbolista en lucir la camiseta indígena en, al menos, 500 topes. Sólo Eliézer Alfonzo (571) y Luis González (563) han tenido ese privilegio hasta ahora, según Antonio “Tony” Mérola, jefe de prensa de Caribes.

Estar tan cerca de alcanzar la meta lo llena de orgullo.

“Coquetear con la cifra me enorgullece, porque llevo a Caribes en mi corazón. Pero, no me concentro en récords. Sólo quiero ayudar al equipo”.

Confianza

Tomás Pérez, coach de bateo anzoatiguense, elogió la actitud de Romero, quien ha entrenado con el club desde la apertura del minicamp.

“Los veteranos como él (Romero) saben lo que tienen que hacer. Prepararse lo ayudará bastante en la cita”, señaló Pérez, quien espera que Rouglas Odor, mánager interino, se una a la divisa el jueves.