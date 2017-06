Luis Vera: "No es mentira" que haya amaños en fútbol venezolano

EFE

Caracas.- Luis Vera, nuevo entrenador del Zamora FC, dijo este martes que "no es mentira" que haya amaños en el fútbol venezolano y pidió la unión de todos para acabar con este flagelo que, aseguró, está "dañando" el mundo del balompié en la nación caribeña.



"Es un tema muy complicado, en el momento en que uno se entera es difícil de digerir, pero está sucediendo, no es mentira. Nos tenemos que unir todos y evitar que siga pasando a costa de lo que sea, porque está dañando el fútbol venezolano", señaló en una entrevista al programa Conexión Goleadora, de la emisora Deportiva 1300 AM.



Vera, que fue presentado este martes como director técnico del Zamora, tras la renuncia de Francesco Stifano la semana pasada, indicó que los arreglos de partidos también estarían ocurriendo en la modesta segunda división.



"Es un tema que lo tenemos dentro de nuestro fútbol y hay que buscar la manera de sacarlo", añadió.



Los rumores sobre presuntos amaños en el fútbol venezolano iniciaron a finales del pasado mayo, cuando el atacante Orlando Cordero denunció que "muchos jugadores" del Trujillanos se habían prestado para vender partidos.



Aquella vez Cordero no mencionó cuáles de sus compañeros pudieron estar inmersos en acciones de este tipo.



En tanto que el entrenador del Trujillanos, el argentino Cristian Ferlauto, ha dicho estar dispuesto a decir "todo lo que sabe" en una investigación sobre presuntos arreglos de partidos en los que pudiera estar involucrado su equipo.



Con todo, ni la Federación Venezolana de Fútbol, ni la Asociación de Clubes Profesionales han anunciado una investigación sobre este caso.



Vera también dijo que, en el caso de Zamora, tener una plantilla basada en jugadores formados en las canteras y con fuerte aprecio por el club podría ser una fórmula para evitar tentaciones.