Pedrique pide a LVBP que "no haya béisbol" por crisis venezolana

EFE

Caracas.- El mánager Alfredo Pedrique pidió este martes a los dueños de equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tomar "la decisión de que no haya béisbol" este año por la crisis que enfrenta la nación caribeña.



"Tomen conciencia y en respaldo a estos venezolanos que están sacrificando sus vidas por la libertad del país, para el beneficio de todos, brinden ese apoyo y tomen la decisión de que no haya béisbol venezolano este año", dijo Pedrique en una entrevista con el programa 'Tres en Base', de la emisora Deportiva 1300 AM.



El expelotero matizó sus declaraciones advirtiendo que su declaración es una opinión que "se está basando en el respeto humano" y que deja de lado "la parte política".



"Por la consideración humana, por la cantidad de niños que están muriéndose por falta de comida y medicinas", añadió.



Venezuela atraviesa una ola de protestas a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, algunas de las cuales se han tornado violentas y se saldan con al menos 75 muertos y cientos de heridos y detenidos.



Además, la caída de los precios del crudo, de donde el país obtiene el 96 % de sus ingresos, mermó el abastecimiento de medicinas y alimentos básicos.



Pedrique dirige a la filial Triple A de los Yanquis de Nueva York y el año pasado estuvo al frente de los Leones del Caracas, con los que fracasó y fue despedido a falta de 13 choques para el fin de la temporada regular.



El aragüeño recordó de su última experiencia en la pelota invernal venezolana el haber visto a niños "buscando qué comer en la basura".



"Nosotros, los peloteros en los Leones del Caracas, guardábamos la comida y se las dábamos a esos niños cuando salíamos de los juegos", señaló.



Pedrique también dijo que sintió "satisfacción" cuando la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió que la Serie del Caribe de este 2017 no se realice en la ciudad de Barquisimeto.