Arrestan por quinta vez al hijo de Pelé por el mismo caso de blanqueo

Río de Janeiro.- El exportero brasileño Edson Cholbi do Nascimento, conocido como Edinho e hijo mayor del mítico futbolista Pelé, fue arrestado hoy por quinta vez en desarrollo del proceso judicial que enfrenta hace doce años y por el que fue condenado por blanqueo de dinero y vínculos con narcotraficantes.



Edinho, que fue portero del Santos y técnico del club Mogi Mirim, ha sido encarcelado en cinco oportunidades en desarrollo del mismo proceso pero sus abogados han conseguido hasta ahora mantenerlo en libertad condicional debido a que la pena no ha sido confirmada en todas las instancias.



El exfutbolista fue detenido en la tarde de este viernes cuando se presentó en una comisaría de la Policía Civil en la ciudad de Santos tras ser avisado la víspera de que el Tribunal de Justicia del estado de Sao Paulo había rechazado la última apelación presentada por sus defensores.



"No aguanto más (el entre y sale de la prisión). Estoy convencido de mi lucha y sé que la voy a vencer, por lo que me frustra esta nueva decisión", afirmó el exportero al llegar a la comisaría ya cargando ropas, cobijas y artículos de aseo.



El tribunal de segunda instancia ordenó su detención en febrero pasado al confirmar la condena de primera instancia, en una decisión en la que redujo la pena inicialmente impuesta desde los 33 años de prisión hasta doce años y diez meses.



Pero pocos días después un magistrado del Superior Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) aceptó una petición de hábeas corpus presentada por la defensa y que permitió al exfutbolista esperar en libertad una respuesta del tribunal del estado de Sao Paulo al recurso en que solicitó la revocación de la condena.