Aficionados no podrán volar drones durante el Super Bowl

En un comunicado, el regulador de la aviación recordó que los alrededores del Estadio NRG en Houston (Texas), donde se celebrará la gran final de la liga de fútbol americano, es "una zona sin drones".



"Los drones se están volviendo mucho más populares, pero también plantean ciertos riesgos de seguridad. Estamos trabajando estrechamente con los agentes de seguridad para difundir el mensaje de que no vuelen sus drones", aseguró el administrador de la FAA, Michael Huerta.



Las restricciones de vuelo temporales prohibirán ciertas acciones, que incluyen operaciones de aviones no tripulados y drones en un radio de 34.5 millas (unos 55,5 kilómetros) del estadio en el centro de Houston durante el día del partido.



La limitación de vuelo durará desde las 16.00 hora local (22.00 GMT) hasta las 23.59 hora local (05.59 GMT del lunes) del próximo domingo, durante la edición 51 de la Super Bowl, que enfrentará a los equipos de los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta.



En un video publicado en redes sociales para recordar la prohibición de vuelo de vehículos aéreos no tripulados, la FAA animó a los aficionados a llevar las camisetas de su equipo, pintura en la cara y espíritu de equipo al partido, pero no sus drones.