Adalberto Peñaranda lidera convocatoria de Venezuela para el Mundial Sub'20

07:13 PM El volante del New York City, Yangel Herrera, y el delantero de Las Palmas español, Ronaldo Peña, destacan en la lista del director técnico Rafel Dudamel para ir a Corea del Sur

El juvenil venezolano del Málaga español, Adalberto Peñaranda, lidera la convocatoria de 21 jugadores que presentó hoy el seleccionador de la Vinotinto, Rafael Dudamel, de cara al Mundial Sub'20 de Corea del Sur.



Peñaranda, de 19 años, que se desempeña como volante o delantero, suma 6 presentaciones con la selección absoluta y no estuvo en el pasado Sudamericano Sub'20, en el que Venezuela ganó uno de los cuatro boletos a la cita mundialista.



Su ficha pertenece al Watford inglés, e inició la temporada en el Udinese italiano antes de recalar en el Málaga durante el último mercado.



El delantero Jan Hurtado, así como los mediocampistas Christian Makoun y Samuel Sosa, son los otros tres jugadores que no disputaron el Sudamericano y estarán en el Mundial de Corea del Sur.



El volante de marca del New York City Yangel Herrera y el delantero de Las Palmas español Ronaldo Peña también destacan en la lista.



Asimismo, el centrocampista del Huachipato chileno Yeferson Soteldo, en el dique seco tras lesionarse en un partido de liga, también entró en la lista.



El Mundial se disputará entre mayo y junio, y Venezuela integra el grupo B, junto a Alemania, México y Vanuatu.



- Lista de convocados:



Porteros: Wuilker Faríñez (Caracas), Joel Graterol (Carabobo) y Rafael Sánchez (Táchira).



Defensores: Ronald Hernández (Zamora), Williams Velásquez (Estudiantes de Caracas), Josua Mejías (Carabobo), Nahuel Ferraresi (Táchira), Eduin Quero (Táchira) y José Hernández (Caracas).



Volantes: Yangel Herrera (NY City-USA), Ronaldo Lucena (Zamora), Luis Ruiz (Zulia), Christian Makoun (Zamora), Yeferson Soteldo (Huachipato-CHI), Sergio Córdova (Caracas), Heber García (Sud América-URU), Samuel Sosa (Táchira) y Adalberto Peñaranda (Málaga-ESP).



Delanteros: Ronaldo Peña (Las Palmas-ESP), Ronaldo Chacón (Caracas) y Jan Hurtado (Táchira).