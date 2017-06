Allegri no modifica su esquema habitual y Zidane no convoca a James ni a Pepe

EFE

Cardiff.- Massimiliano Allegri no modifica esta tarde su esquema habitual y sale en la final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid (18:45 GMT) con su esquema y su 'once' habitual, el 4-2-3-1 que alineó en el partido de vuelta de semifinales ante el Mónaco.



Allegri se ha decantado por el brasileño Dani Alves en el costado derecho en lugar del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que comenzará el duelo desde el banquillo.



El resto del 'once' es el esperado, con 'Gigi' Buffon en la portería, una defensa de cuatro hombres y Gonzalo Higuaín liderando un ataque con Paulo Dybala, Mario Mandzukic y el mencionado Alves.



El once del Juventus es el siguiente: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic, e Higuaín.



Neto, Benatia, Lichsteiner, Cuadrado, Marchisio, Lemina y Asamoah son los siete suplentes de la 'Vecchia Signora'.

El portugués Pepe y el colombiano James Rodríguez son dos de los descartes de Zinedine Zidane para la final de la Liga de Campeones, el que se perfila como su último partido en el Real Madrid; con Rubén Yáñez, Fabio Coentrao, Lucas Vázquez, Enzo Zidane y Mariano completando los jugadores que no se visten de corto.



Zidane confesó en los días previos a la final que la decisión que más le costaba tomar no era la elección en el once entre Isco Alarcón y el galés Gareth Bale, sino los descartes que tenía que realizar al tener a toda su plantilla disponible.



Junto al portugués Fabio Coentrao, que no se entrenó los dos últimos días por molestias musculares, y también se despide del Real Madrid, los descartes más difíciles para el técnico madridista han sido Pepe y James. También Lucas Vázquez, que no podrá ejercer su papel de revulsivo en las segundas partes. Completan la lista el tercer portero Yáñez, el delantero dominicano Mariano y el jugador del Castilla Enzo.