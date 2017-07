Ángel Chourio no tiene "ningún problema" apoyar investigaciones sobre amaños

EFE

Caracas.- El atacante Ángel Chourio, salpicado por el escándalo de presuntos amaños de partidos que sacudió al fútbol venezolano el pasado curso, dijo hoy que no tiene "ningún problema" en apoyar las investigaciones por estas irregularidades y que está dispuesto, incluso, a acudir ante las autoridades si fuese citado.



"Si llega (una citación de la Fiscalía) yo no voy a tener ningún problema en presentarme, a la hora y el día que sea", dijo Chourio a Efe tras un acto en el que fue presentado por su nuevo club, el Atlético Venezuela, que dirige el español Alex Pallarés.



Con todo, dijo saber que no se ha iniciado una investigación y que por tanto es improbable que sea citado ante los tribunales.



A finales de mayo pasado y en plena recta final del Torneo Apertura el delantero del Trujillanos Orlando Cordero denunció, de forma pública, que algunos de sus compañeros se habían prestado para vender partidos, sin aludir a ninguno en concreto.



El entrenador del Trujillanos, el argentino Cristian Ferlauto, ha dicho que está dispuesto a decir "todo lo que sabe" en una investigación sobre presuntos arreglos de partidos en los que pudiera estar involucrado su equipo.



Sin embargo, ni la Federación Venezolana de Fútbol ni la Asociación de Clubes Profesionales han anunciado una investigación sobre este caso.



Chourio formó parte de la plantilla del Trujillanos el pasado semestre y al desvincularse del club andino divulgó una carta en la que negó haber participado en amaños y desconocer el tema.



"Eso según pasó en Trujillanos (pero) hasta el día de hoy nadie es culpable", recordó este viernes el jugador.



Ayer se rumoreó que la Federación Venezolana de Fútbol había rechazado la inscripción de Chourio y del defensor Luiryi Erazo, también nuevo jugador del Atlético Venezuela tras desvincularse del Trujillanos, pero directivos del equipo capitalino negaron estas versiones.



"Yo lo que hago es reírme", dijo Chourio sobre estos rumores.



El jugador señaló además que tiene "la mano derecha" de todos los integrantes del Atlético Venezuela y que solo le molesta que las acusaciones hayan sembrado dudas entre las personas que le aprecian.



"Por ahí mi molestia es que la gente que me quiere dude, pero bueno, ellos sabrán y conocerán mi nombre, sabrán y conocerán mis acciones. Yo estoy muy tranquilo", dijo.