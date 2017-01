Anzoátegui, Zamora y La Guaira arrancan con victorias el Apertura

Eduardo Sosa con un doblete a los 3 y 13 minutos, y Anyelo Peña, a los 26, anotaron los goles del Zamora, mientras que Carlos Salazar descontó por la visita.



Por su parte el Deportivo Anzoátegui obtuvo un trabajado triunfo por 0-2 ante el Trujillanos, con tantos de David Centeno y Néstor Canelón, a los minutos 50 y 83 del partido.



En Maturín el siempre favorito Caracas, en el regreso al banquillo 'rojo' del DT Noel Sanvicente, no pudo pasar del empate a 1 gol por lado con el Monagas. El once oriental se adelantó por intermedio de Javier García en la fracción 53, pero solo 2 minutos después Andrés Sánchez decretó la igualdad en el marcador.



La jornada de este domingo inició antes del mediodía -un horario que es novedad en Venezuela- con el encuentro entre Atlético Venezuela y Metropolitanos, que se saldó con empate sin goles.



Ayer el Deportivo La Guaira, con destacadas actuaciones del colombiano Zamir Valoyes y del venezolano César "Maestrico" González, goleó 4-1 al recién ascendido Atlético Socopó.



Valoyes anotó 2 tantos, en los minutos 5 y 68, mientras que González al 37 y Juan Azócar al 50, redondearon la goleada del cuadro del litoral.



El atacante Luis Simigliani descontó por Socopó, cuando se jugaba el tiempo agregado.



También el sábado el modesto Estudiantes de Mérida dio la sorpresa al vencer por 1-2 en Maracaibo al Zulia, otro aspirante al título, en el debut de Juan Arango y Yohandry Orozco con el "petrolero".



El juvenil Armando Vargas y Luz Rodríguez, a los 20 y 26 minutos, marcaron los tantos de Estudiantes, mientras que Junior Moreno, al 44, descontó por el Zulia.



Otro que jugó y ganó el sábado fue el Deportivo Lara, por cerrado 1-0 al JBL Zulia, gracias a un gol del volante Darwin Gómez en la fracción 59.



En esta primera jornada los duelos entre Carabobo - Mineros de Guayana y Táchira - Portuguesa fueron pospuestos por los compromisos del 'granate' y el 'aurinegro' en Copa Libertadores.



La liga no ha informado aún sobre las fechas en que se disputarán estos reprogramados encuentros.