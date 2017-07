Carabobo FC anunció cesión del zaguero Josua Mejías al Leganés por un año

EFE

Caracas.- El Carabobo hizo oficial hoy la cesión por un año del defensor venezolano Josua Mejías al Leganés de la primera división de España, tras días de rumores en la prensa local que apuntaban a este movimiento.



Mejías "se irá a préstamo por un año, con opción a compra, al Club Deportivo Leganés, equipo que milita en la primera división de LaLiga", señaló el equipo Granate en un comunicado.



El jugador de 19 años, que se desempeña como central y lateral y fue parte de la plantilla venezolana que obtuvo el subcampeonato en el pasado mundial Sub'20, jugará en el filial de los Pepineros, pese a que entrenará con el primer equipo, en el que espera hacerse un hueco entre otros 8 defensores.



Al Carabobo llegó con 16 años, y debutó en la máxima categoría en 2015 gracias a una norma que obliga a los clubes a alinear al menos un juvenil cada partido.



"Me siento muy contento por todas las oportunidades que me han dado aquí en Carabobo, es mi único club y siempre estaré agradecido con ellos", dijo Mejías en el comunicado.



Con el club del centro del país el joven jugador disputó 38 compromisos -31 en calidad de titular- y marcó un tanto.



Fue amonestado en 10 ocasiones, y no llegó a ver el cartón rojo.



El equipo de Asier Garitano salvó la categoría la temporada pasada al finalizar en el puesto 17 de la tabla, y contó con el concurso del venezolano Darwin Machís.



Pero Machís regresó al Granada, que bajó a la segunda división, tras cumplirse su cesión de un año.