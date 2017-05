Comienza la travesía mundialista de la Vinotinto sub 20

11:17 AM El plantel dirigido por Rafael Dudamel retará a Alemania en un duelo del Grupo B que se llevará a cabo en Daejeón. México y Vanatú serán los otros oponentes de la escuadra patria

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- Venezuela iniciará mañana, a la 1:00 am, su transitar en la Copa del Mundo Sub 20 de fútbol masculino en la que clasificar a segunda ronda será su primer objetivo.



La 21ra edición del certamen se disputará en Corea del Sur, donde 24 selecciones batallarán del 20 del mayo al 11 de junio por obtener el cetro.



Serbia, monarca en Nueva Zelanda 2015, no consiguió su pase a tierras asiáticas y será el gran ausente en la cita.



Oportunidad

Será la segunda ocasión en la que la Vinotinto disputará un mundial de la categoría, tras participar en Egipto 2009.

En esa contienda la escuadra dirigida por César Farías accedió a octavos de final.



Con una generación liderada por los delanteros José Salomón Rondón y Yonathan del Valle, registró dos triunfos e idéntica cantidad de derrotas.



Integró el Grupo B y debutó con una victoria 1-0 sobre Nigeria. Luego vapuleó 8-0 a Tahití y cayó 3-0 ante España.



Con seis puntos en su haber, escoltó al equipo ibérico (9 unidades) y selló su boleto a la siguiente etapa, en la que retó a Emiratos Árabes.



Perdió 2-1 el duelo efectuado en el estadio Mubarak Suez y quedó eliminada.



Ahora, bajo la tutela de Rafael Dudamel, intentará emular -al menos- esa actuación con un conjunto que incluye a cinco legionarios.



Adalberto Peñaranda, mediocampista ofensivo del Málaga de la Primera División de España, se presenta como el estandarte del plantel.



Dentro de su currículo destaca ser el jugador más joven en conseguir un doblete en un desafío del circuito ibérico.

Lo hizo el 12 de diciembre de 2015 con el Granada a la edad de 18 años y 195 días.



Yeferson Soteldo, volante del Huachipato FC de la máxima categoría de Chile, y Ronaldo Peña, ariete de Unión Deportiva Las Palmas de la Tercera División española, son otros jugadores con experiencia fuera de las fronteras criollas.

Yangel Herrera (centrocampista del New York City de la MLS estadounidense) y Héber García (volante del Sud América de la categoría de oro de Uruguay) completan la cuota de legionarios.



Rivales

La oncena patria quedó encuadrada en el Grupo B de la presente justa planetaria, en el que también se ubican Alemania, Vanatú y México.



Su primera prueba será ante una agrupación germana que competirá por undécima vez en la cita y ostenta un título, alcanzado en Australia 1981. La enfrentará en Daejeón.



A Vanatú, debutante en estas lides, la retará el 23 de mayo en el mismo escenario.



Chocará tres días después con México, subcampeón en Túnez 1977, en Swón.



Wuilker Faríñez, arquero de los lanceros, cree que la llave representará un gran reto.



“Alemania, México y Vanatú son un grupo fuerte, pero esto es un Mundial y están los mejores del mundo”, dijo Faríñez a fifa.com. “Queremos demostrar que merecemos ser mundialistas”.



Considera que el elenco venezolano puede plantarle batalla a cualquier oponente.



“Tenemos el potencial de una gran camada, un gran equipo, con mucho corazón, talento y futuro”.



El portero del Caracas FC llega al evento con el aval de haber sido la figura de la Vinotinto en el Campeonato Suramericano 2017, efectuado del 18 de enero al 11 de febrero en Ecuador. Encajó siete dianas en nueve choques (0.77 dianas por tope) y se consagró como el mejor arquero del torneo.



Su actuación fue vital para que Venezuela figurara tercera en el Hexagonal Final y se convirtiera en uno de los cuatro representantes de América del Sur en la Copa del Mundo.