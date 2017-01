Cristiano: "Estoy en la historia del fútbol, era mi mayor objetivo"

02:16 PM El portugués descartó ser entrenador cuando se acabe su carrera como futbolista: "Nunca se sabe, pero en estos momentos no me veo siendo entrenador"

EFE

Madrid.- El portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, galardonado por FIFA con el Premio 'The Best' como mejor jugador del mundo en 2016, aseguró que ya está "en la historia del fútbol", lo que era su "mayor objetivo" y que le motiva para seguir trabajando con la misma intensidad.

"No tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. Ese era mi mayor objetivo desde que empecé a jugar al fútbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido, los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords. Es un motivo de orgullo y me motiva para seguir trabajando de la misma forma que lo he hecho hasta ahora", dijo en una entrevista a la web de FIFA.

Cristiano descartó ser entrenador cuando se acabe su carrera como futbolista: "Nunca se sabe, pero en estos momentos no me veo siendo entrenador"; y celebró un 2016 inolvidable para él.

"Posiblemente haya sido el mejor año de mi carrera. Es evidente que el título de la selección ayudó mucho, al ser la primera vez en la historia que Portugal gana la Eurocopa. Hace que el año sea especial. Y también con el Real Madrid, con la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes para terminar el año de la mejor manera. Ha sido un año espectacular, sin duda el mejor que haya tenido nunca desde que empecé a jugar al fútbol", valoró.

Y reflejó su alegría por ser el primer futbolista que gana el premio 'The Best' a mejor jugador FIFA. "Es un trofeo bonito. Es la primera vez que la FIFA organiza este premio y creo que el hecho de ser el primero lo convierte en especial. Para mí supone un privilegio enorme".

El astro portugués se quedó con la conquista de la Eurocopa como el mejor momento del 2016. "Fue la cima de mi carrera. Sin querer restar importancia a los demás trofeos, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, pero por ser el primer título de la historia de Portugal".

Y para 2017 marcó más objetivos por cumplir. "Es una nueva etapa, nuevos retos, trofeos que ganar y goles que marcar. Intentar ganar lo máximo posible con el desempeño colectivo y, si se puede, también en el plano individual".

Entre sus retos estará la Copa Confederaciones con su selección. "Va a ser la primera vez que Portugal compita por el trofeo y será muy bonito. Quedará en nuestro historial. Obviamente, ganarlo sería un sueño pero somos conscientes de que será complicado porque habrá grandes equipos. En el fútbol todo es posible".