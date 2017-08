Dembélé, de la regional francesa al Barcelona por 105 millones en solo 2 años

París.- El francés Ousmane Dembélé, de 20 años, ha pasado de jugar hace dos años en los campos de la regional francesa con el filial del Rennes a convertirse hoy en futbolista del Barcelona a cambio de 105 millones de euros más variables en lo que supone uno de los fichajes más caros de la historia.



Dembélé, nacido en Vernon (Normandía) de un padre maliense y una madre mauritano-senegalesa, ha cumplido un vertiginoso recorrido, no exento de polémicas, desde que en octubre de 2015 firmase su primer contrato profesional con el Rennes, fichase en 2016 por el Borussia de Dortmund por 15 millones y se fuese al Barça por 105 más una serie de variables cuyas cantidades no se han especificado.



El punzante extremo elegido en el Camp Nou como sucesor de Neymar se llegó a declarar en rebeldía en julio de 2015, como acaba de hacer en Dortmund, cuando representaba el filial del Rennes, al que había llegado con 13 años.



El jugador estaba descontento del trato que recibía en el club bretón, que no le ofrecía un contrato profesional, e intentó presionar para que fructificase una oferta del Salzburgo.



Superado el percance con el Rennes, con el que terminó por rubricar un contrato profesional en octubre de 2015, Philippe Montanier, ex entrenador de la Real Sociedad, le hizo debutar en la elite el 6 de noviembre, en los últimos cuatro minutos de la victoria liguera ante el Angers (2-0).