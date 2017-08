Deyna Castellanos, entre las 10 candidatas a premios The Best

EFE

Madrid, España.- La venezolana Deyna Castellanos, proclamada el pasado 3 de agosto Jugadora del Año en la United Women's Soccer (UWS), es una de las diez candidatas al Premio The Best con el que la FIFA reconocerá a la mejor futbolista de 2017.



La joven atacante venezolana, de 18 años, figura entre las diez finalistas junto a grandes estrellas del fútbol femenino mundial como la estadounidense Carli Lloyd, la alemana Dzsenifer Marozsan o la holandesa Lieke Martens, quien antes de su incorporación al Barcelona fue designada la MVP de la Eurocopa.



También son candidatas al Premio The Best a Mejor Jugadora del Año las inglesas Lucy Bronze (Manchester City) y Jodie Taylor (Arsenal), la danesa Pernille Harder (Linkopings/Wolfsburgo), la australiana Samantha Kerr (Perth Glory/Sky Blue), la holandesa Vivianne Miedema (Bayern de Múnich) y la francesa Wendie Renard (Olympique de Lyon).



Para la elección de la vencedora, cuyo nombre se desvelará el próximo 23 de octubre en una gala que se celebrará en Londres, la FIFA contabilizará los votos de seleccionadores nacionales, capitanas, medios de comunicación y aficionados.