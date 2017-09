Deyna Castellanos es finalista al premio The Best

11:23 AM La ganadora de la estatuilla se dará a conocer el 23 de octubre en una gala de la Fifa, en la que también se escogerá al mejor atleta masculino

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- La venezolana Deyna Castellanos, miembro de las selecciones nacionales que ocuparon el cuarto lugar en los Mundiales Sub 17 de Costa Rica 2014 y Jordania 2016, figura en la lista de finalistas del premio The Best, otorgado anualmente a la mejor futbolista del planeta.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), creadora del galardón, dio a conocer la información hoy en un comunicado oficial, en el que indicó que la estadounidense Carli Lloyd y la holandesa Lieke Martens competirán por la distinción con la criolla de 18 años.

Castellanos, figura de Seminoles de Florida State en la Ncaa (liga universitaria estadounidense), suma nueve goles en siete juegos en la presente campaña del circuito norteamericano.

La ganadora de la estatuilla se dará a conocer el 23 de octubre en una gala de la Fifa, en la que también se escogerá al mejor atleta masculino del curso entre la terna compuesta por el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar.