Dudamel afirma que, pese a eliminación, Venezuela tiene en juego su prestigio

Caracas.- El entrenador Rafael Dudamel dijo hoy que la selección de Venezuela se jugará "el prestigio" en las cuatro fechas que restan de las eliminatorias sudamericanas a pesar de que la ya no tienen opciones de luchar por un cupo en el Mundial.



"Pareciera que siendo últimos en la tabla de clasificación no tenemos nada que perder, pero no es así. Tenemos demasiado en juego. No solo son los tres puntos los que se juegan, también nos jugamos el prestigio", dijo en rueda de prensa.



"Estos cuatro partidos que nos quedan por disputar no son un trámite para nosotros", añadió.



Asimismo, dijo que el plan de trabajo de Venezuela tiene como norte "la Copa del Mundo Catar 2022", y que esta es una de las razones por la que hay "tantos futbolistas jóvenes" en su convocatoria para la doble fecha.



La Vinotinto recibirá este jueves a Colombia en partido de la decimoquinta jornada de las eliminatorias en el Polideportivo de Pueblo Nuevo del estado Táchira, fronterizo con la nación cafetera.



Esta circunstancia y el elevado costo de lo boletos hacen presagiar que este jueves habrá mayoría de los parciales colombianos, pero Dudamel espera "una lección de nacionalismo".



"A Colombia le tengo mucho cariño y respeto. Jugué mucho tiempo allá y mi familia es colombiana, pero en la cancha ya es otro tema", indicó el venezolano.



Venezuela es última de la clasificación con apenas 6 puntos de 42 posibles y solo ha podido ganar un partido, como local ante Bolivia por la undécima fecha.



Colombia ocupa la segunda plaza de la clasificación con 24 unidades, pero su ventaja sobre Uruguay y Chile, tercero y cuarto, es de apenas un punto.



En la decimosexta jornada Venezuela visitará a Argentina, mientras que Colombia recibirá a Brasil.