El Barça paga la resaca del PSG y Ramos devuelve el liderato al Real Madrid

El capitán madridista, como tantas veces, volvió a ser el salvador del equipo de Zinedine Zidane y con un remate de cabeza a la salida de un córner a nueve minutos del final rubricó un difícil pero importante triunfo.



Hubiera sido un pecado para el Real Madrid no aprovechar el favor que le había hecho a primera hora de la tarde el Deportivo con su triunfo ante el Barcelona. Y esto a punto de ocurrir, porque el Betis de Víctor Sánchez del Amo estuvo muy cerca de puntuar.



Se adelantó a los 24 minutos con un autogol del meta costarricense Keylor Navas, que se introdujo el balón en su portería tras haber detenido un disparo del paraguayo Tonny Sanabria.



Y no contento con ello planteó muchos problemas a un Real Madrid desactivado, anodino, sin apenas soluciones. Las encontró con dos remates de cabeza, uno antes del descanso de Cristiano Ronaldo, y otro al final de Sergio Ramos, tres minutos después de que el Betis se quedara en inferioridad numérica por expulsión del italiano Cristiano Piccini.



Lo mejor para el equipo de Zidane fue el resultado. Careció de fluidez para superar la presión alta que ejerció el equipo sevillano. Poco o nada en lo futbolístico le funcionó. 'Tan solo' el marcador final y el hecho de recuperar el liderato. Keylor Navas, pitado en varias fases del choque tras meterse el gol, fue incluso salvador en la prolongación con una gran intervención.



El Real Madrid queda de nuevo como líder en solitario, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y cinco respecto al Sevilla, que el sábado cedió otro inesperado empate ante el Leganés (1-1), queda a tres.



La sesión vespertina del domingo había comenzado con una tremenda sorpresa, la derrota del pletórico Barcelona en Riazor ante el necesitado Deportivo, que se acercó a la permanencia.



Tan solo cuatro días después de la gesta del Camp Nou ante el París Saint Germain el cuadro de Luis Enrique vivió la cruz de la moneda. Echó en falta al brasileño Neymar, la gran figura de la remontada europea, y no supo y no pudo amarrar los puntos.



No perdía desde el 2 de octubre en Balaídos ante el Celta. Tuvo que ser en su retorno a Galicia cuando volvió a caer. También cuajó un partido más que discreto y el Deportivo, renacido desde la llegada al banquillo de Pepe Mel, lo aprovechó.



Joselu adelantó al equipo gallego tras un rechace del meta alemán Marc Andre Ter Stegen, quien justo antes había hecho una magnífica parada al propio delantero deportivista, y aunque Luis Suárez, en el primer minuto del segundo tiempo igualó la contienda, no tuvo continuidad en su reacción.



El Deportivo mantuvo el tipo y fue creciendo en el partido hasta que Alex Bergantiños, a la salida de un córner, firmó el definitivo 2-1 que al final de la jornada le arrebataba el liderato.



El Villarreal aprovechó la derrota de la Real Sociedad en el duelo vasco ante el Athletic (0-2) para, con una victoria en Balaídos sobre el Celta (0-1), hacerse con la quinta plaza, aunque igualado a puntos con el equipo de Eusebio Sacristán.



Una diana de rebote de Roberto Soldado al borde del descanso concedió la tercera victoria seguida al equipo de Fran Escribá en una batalla táctica a la que no encontraron respuesta los hombres del argentino Eduardo Berizzo.



El acoso del conjunto vigués no tuvo su premio y el Villarreal salió victorioso, con lo que se instala quinto a cuatro puntos del Atlético de Madrid cuarto. El Celta se descuelga en su pretensión de obtener plaza europea.



La Real Sociedad había sucumbido a mediodía en Anoeta ante un buen Athletic, que con los goles de Raúl García, de penalti, e Iñaki Williams refuerza su candidatura a pelear por la Liga Europa, a la par que frena a un cuadro guipuzcoano que se ha atascado en casa, donde acumula tres partidos seguidos sin ganar.



El conjunto que dirige Ernesto Valverde dio una magnífica imagen y ahora tratará de refrendarlo en su fortín de San Mamés el próximo sábado ante el Real Madrid.



El otro aspirante a Europa, el Eibar, cerrará el lunes la jornada en el campo del colista Osasuna, al que cada vez le queda menos tiempo para tratar de eludir el descenso.