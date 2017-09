El Bayern anunció la destitución de Ancelotti

09:39 AM El equipo de asistentes italianos de entrenador -Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y Mino Fulco - también ha sido removido

EFE

Berlínn.- El Bayern Múnich anunció la destitución del entrenador italiano Carlo Ancelotti tras la goleada encajada por el equipo bávaro ante el PSG (3-0) en la Liga de Campeones.



"El rendimiento de nuestro equipo desde el comienzo de la temporada no ha respondido a nuestras expectativas", dijo el presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, en un comunicado.



"El partido en París dejó claro que teníamos que tomar medidas. Hasan Salihamidzic (el director deportivo) y yo se lo comunicamos hoy a Carlo en una conversación serie y sincera", agregó.



Rummenigge agradeció a Ancelotti su trabajo en el club y lamentó esta situación.



"Carlo es mi amigo y seguirá siéndolo, pero teníamos que tomar una decisión en interés del club", dijo.



"Espero ahora del equipo un desarrollo positivo y una entrega absoluta para que podamos alcanzar las metas de la temporada", añadió.



El equipo de asistentes italianos de Ancelotti -Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y Mino Fulco - también ha sido destituido.



El cargo será asumido de forma interina por el segundo entrenador, el francés Willy Sagnol, que llegó al club a comienzos de esta temporada.



La goleada encajada por el equipo bávaro ante el PSG puso a Ancelotti en el centro de las críticas por la alineación inicial que presentó, dejando en el banquillo a Mats Hummels, Arjen Robben y Franck Ribery, por la falta de un planteamiento defensivo claro y por su dibujo táctico, un 4-3-3 que el Bayern no había utilizado desde hace tiempo.



En la Bundesliga, además, el Bayern marcha actualmente tercero, tres puntos por debajo del líder, el Borussia Dortmund, y a un punto del Hoffenheim.



Ancelotti llegó al Bayern en 2016, como sucesor de Pep Guardiola, y en su primera temporada logró el quinto título de campeón alemán consecutivo para el club bávaro.



No obstante, se quedó fuera de la Liga de Campeones en cuartos de final y de la Copa de Alemania en semifinales.