"Es un sueño", dice el venezolano Hernández sobre su llegada al Belenenses

EFE

Caracas.- El futbolista venezolano Jesús Hernández dijo este viernes que está viviendo "un sueño" tras llegar al Belenenses de la primera división de Portugal, donde espera seguir su evolución para ganarse un llamado a la selección de su país.



"Esto es un sueño para mí. Desde niño tuve el sueño de jugar en un equipo de Europa, hoy se me presenta la oportunidad y estoy muy feliz", dijo el delantero en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora, de la emisora Deportiva 1300 AM.



El ariete de 24 años disputó el pasado Torneo Apertura de Venezuela con el Lara y marcó 9 dianas en 17 partidos.



Con el equipo Crepuscular jugó 69 compromisos y anotó 26 goles en todas las competiciones.



"Mi esfuerzo está siendo valorado aquí, espero que me vaya muy bien para así ganarme un llamado a la selección", añadió.



El Belenenses presentó a Hernández el pasado 8 julio, pero el jugador reveló hoy que los contactos para su cesión comenzaron en los últimos dos meses.



Durante ese tiempo se entrenó con el Lara, que hizo una larga pretemporada al no acceder a la liguilla del fútbol venezolano.



No obstante, Hernández tenía sus maletas "listas" a la espera del llamado del club portugués.



"Había otras ofertas, pero se pudo concretar esta que fue lo que siempre tuve en mente, ya que era Portugal y una de las mejores ligas de Europa", señaló.



Dijo, además, que antes de la oferta del club lisboeta tuvo la oportunidad de ir a la segunda división de Chile, pero "por cosas del destino" no se concretó.



En el equipo de dirige el exfutbolista Domingos Paciencia, el venezolano tendrá una fuerte competencia y disputará un puesto en el once inicial con hasta siete delanteros más.