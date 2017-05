"Muchos" jugadores planean salir del club venezolano Anzoátegui por impagos

EFE

Muchos jugadores del Deportivo Anzoátegui planean salir del equipo por el prolongado impago que mantiene la institución, dijo hoy el atacante Néstor Canelón.



"La decisión que hemos tomado muchos es salir del club, porque estamos frenándonos tanto económicamente como futbolísticamente, no sentimos que avanzamos. Económicamente estamos muy mal la mayoría", señaló Canelón en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora de la emisora Deportiva 1300 AM.



La falta de pago afecta especialmente a los jugadores y miembros del cuerpo técnico que perciben salarios en divisas extranjeras, explicó Canelón.



"A los que cobran en dólares les deben 6 meses, 8 meses, hay un jugador al que le deben 11 meses. A los entrenadores también les deben 4 meses, 5 meses, y de verdad que nos ha afectado, pero hemos seguido adelante", añadió el jugador.



Con todo, Canelón dijo que no son "todos" los jugadores de la plantilla los que planean salir, "sino los mas golpeados por la situación".



"Los que tenemos un poquito más de carrera somos los que hemos decidido salir", señaló.



El Anzoátegui marcha con paso firme en la liga doméstica, donde se clasificó al octogonal final tras desplegar un buen fútbol capitaneado por el lusovenezolano Ricardo 'Kuki' Martins y bajo las órdenes del estratega argentino Nicolás Larcamón.



En el plano internacional disputará este miércoles en Buenos Aires el partido de vuelta de la llave 8 de la Copa Sudamericana ante el argentino Huracán, al que derrotó en la ida por 3-0.



En tal sentido, Canelón señaló que la plantilla decidió "mirar al futuro" pese a las "cosas malas" que puedan estar atravesando.



"Ha sido un poco complicado, no importa lo que pase, nosotros vamos para adelante", sentencio.