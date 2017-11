Petroleros intentará salir airoso a domicilio

Joseph Ñambre

Puerto La Cruz.- En los Hexagonales Finales de Segunda División del fútbol profesional venezolano no hay margen de error y Petroleros de Anzoátegui FC lo sabe.

Tras empatar en casa 2-2 con Ureña SC, la oncena blanquinegra intentará hoy alcanzar un triunfo a domicilio, cuando visite a Angostura FC en la segunda fecha del Grupo A.



El cotejo de la liguilla de ascenso se disputará en el estadio Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar, donde la tropa refinadora cayó 3-1 el 2 de agosto en un duelo por la jornada tres del Torneo Clausura 2017.



Lisandro Altieri, entrenador albinegro, no desea que las desatenciones defensivas le impidan superar a un equipo bolivarense, que viene de batir a domicilio 1-0 a Gran Valencia.



“Tuvimos fallas en defensa en ese primer partido contra Angostura”, reconoció Altieri vía telefónica, mientras viajaba con sus pupilos a territorio bolivarense. “Estábamos empatados 1-1 y cedimos dos goles, después del minuto 90”.



Para el estratega, la debacle se originó por incapacidad para manejar el balón.



“No cuidamos bien la pelota y nos mostramos inseguros en el cierre del tope. Tenemos que controlar la esférica para conseguir mejores resultados”.



Situación



Petroleros (1 punto), tercero de la clasificación, enfrentará a un Angostura (3) que escolta al puntero Academia Puerto Cabello (3) porque éste lo supera por diferencia de tantos.



El combinado guayanés, dirigido técnicamente por José Danglad, cuenta con jugadores de gran experiencia como el lateral David McIntosh (44 años) y el delantero Alexander Rondón (40), ambos con recorrido en Primera División.



Altieri tomará precauciones para evitar que el dueto tenga incidencia en el cotejo.



“McIntosh y Rondón son futbolistas experimentados que saben manejar situaciones de presión. Tienen sapiencia, pero su velocidad ha mermado. Esperamos obligarlos a correr en varios tramos, para que se cansen y evitar que sean decisivos en el desafío”.



La tanda del lote A incluirá los topes: Ureña-Puerto Cabello y ULA FC- Gran Valencia.



Tres bajas tendrá Petroleros de Anzoátegui FC para el choque de hoy. Gregory Pedroza (lateral) no jugará por una lesión en el femoral izquierdo. Carlos Marín (volante) no actuará por una distensión y Daniel Rodríguez (atacante) no lo hará por contusión.