Trejo dice es "privilegiado" por jugar en fútbol venezolano

Caracas.- El central argentino del Monagas, Lucas Trejo, dijo hoy sentirse "privilegiado" por jugar en un fútbol venezolano que está "en crecimiento", al tiempo que señaló que siempre estará "agradecido" con la nación caribeña, donde ha recibido el "cariño" de los fanáticos.



"Yo soy un privilegiado, estoy jugando en un fútbol venezolano que está creciendo a pasos agigantados, soy participe de un fútbol que está en crecimiento", dijo Trejo en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora, de la emisora Deportiva 1300 AM.



Trejo y su Monagas vienen de ganar por la mínima el partido de ida de la final del fútbol venezolano ante el Caracas, y este domingo disputarán en el estadio Olímpico de la capital el choque de vuelta.



El Caracas es el club más ganador de Venezuela, con 11 títulos, en tanto que el Monagas hace frente a su primera final en sus 29 años de historia.



En esta instancia el Caracas es favorito, pero Trejo resaltó el buen partido del Monagas en la ida.



"Lo que queremos es el campeonato, y no nos queda otra obligación que ir a buscarlo, ya sea Caracas, ya sea Táchira, ya sea Portuguesa. Nos da igual el nombre, siempre vamos a respetar al que nos toque, pero nadie nos va a quitar la ilusión", añadió.



Indicó que pese a la escasez de alimentos básicos y medicinas, además de la tensa situación política por la oleada de protestas a favor y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha dejado al menos 75 muertos tras desatarse la violencia en algunas de estas manifestaciones, su estadía en el país es "buena".



"Desde afuera se ve lo peor del país, y siempre la preocupación (de mi familia) es muy grande. La verdad es que nunca puedo desaparecer un día, me tienen prohibido que haya un día que yo no les escriba", dijo. EFE